Рождество в Европе всегда ассоциировалось с яркими ярмарками, громкими вечеринками и группами туристов, приехавших посмотреть, как отмечают этот праздник в других странах. К сожалению, в этом году все не так, ведь преградой стал коронавирус. Ограничения и особенности празднования Рождества в странах Европы во время карантина – читайте на LifeStyle 24.

Рождество является одним из самых почитаемых праздников в Европе, поэтому по сей день люди пытаются подготовиться очень тщательно. К сожалению, нынешняя пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому многие европейцы были вынуждены изменить способ своего традиционного празднования этого праздника. Редакция LifeStyle 24 расскажет вам о нескольких стран в Европе, которые "отменили" Рождество из-за пандемии.

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Франция

В этом году Франция будет праздновать рождественские и новогодние праздники в условиях второго этапа постепенного выхода из карантина. В стране отменили некоторые ограничения, которые были введены в ноябре.

Здесь работают елочные базары, магазины, школьники учатся в школах и лицеях, зато студенты университетов продолжают обучение в дистанционном режиме. Открытыми являются двери церквей, соборов и мечетей. Однако, богослужения проводятся со строгим соблюдением санитарных норм и ограниченным количеством верующих в храме.



Рождество 2020 в Европе

На всей территории Франции действует комендантский час с 20:00 до 6:00. Единственным исключением, когда его не будет – это рождественский вечер с 24 на 25 декабря.

Рождество и Новый год могут стать для французов действительно семейными праздниками. Все массовые публичные мероприятия запрещены, а заведения общественного питания и развлечений, где можно было бы организовать празднование, также остаются закрытыми. Нарушители же карантинных правил будут получать штрафы от 135 до 3750 евро в случаях рецидивов.

Великобритания

Британцы также станут теми, для кого рождественские праздники пройдут в семейном кругу. Правительство Великобритании решило не ослаблять карантинные ограничения во время праздников, ведь по стране начал активно распространяться новый мутировавший штамм коронавирусной инфекции.



Рождество в Европе во время карантина

Из-за нового вируса-мутанта власть Британии была вынуждена ввести комендантский час с запретом покидать дома ночью. Особенно будет ощущаться в течение праздников закрытие авиационного сообщения большинства стран Европы с Лондоном.

Франция также временно заблокировала морскую границу с Британией. Сотни грузовиков, в частности, с продуктами питания, стоят в регионе Кале, ожидая разрешения на пересечение французско-британского границы.

Германия

В этом году правительство Германии запретило проведение наиболее известной немецкой рождественской аттракции – ярмарок. Старые и самые яркие базары с традиционными угощениями останутся закрытыми до 2021 года.

Интересно, что Нюрнбергскую ярмарку в Германии впервые провели в 1628 году, ежегодно его посещали от 2 до 4 млн туристов, а в этом году она не откроется. Последний раз такое случалось только в последние годы Второй мировой войны.

Праздники немцев пройдут действительно по-семейному. На время с 24 по 26 декабря люди смогут пригласить к себе в гости только 4 человека, но они действительно должны входить в ближайший семейный круг: супруги, партнеры, родственники первой линии и тому подобное.



Карантинные ограничения на Рождество в Германии

Закрытыми в стране остаются музеи, театры, стадионы, бассейны и даже парикмахерские. Туризм все еще запрещен. Такие ограничения будут действовать до минимум до 10 января.

Австрия

С 26 декабря в Австрии начинает действовать жесткий локдаун, который предусматривает, в частности, и ограничения выхода из дома и в гости. Также, новогодние вечеринки в стране оказались под запретом. Провести 2020 год и встретить новый можно будет только с одним близким человеком.

На рождественские праздники власть Австрии сделала исключение: собираться можно будет в течение всех суток компаниями до 10 человек из разных семей.

Традиционные рождественские ярмарки из-за пандемии коронавирусной инфекции в Австрии тоже будут отменены.



Карантин в Европе

Польша

Сразу после 28 декабря, польское правительство решило установить национальный карантин. В течение трех недель, в частности, на Новый год и во время каникул в школах 4 – 17 января, поляки не смогут воспользоваться преимуществами зимнего отдыха. Чтобы не допустить массовых скоплений людей, власти Польши решили закрыть горнолыжные курорты и отели в Бескидах и Татрах, призывая поляков оставаться дома.



Рождество в Польше – карантин

В новогоднюю ночь власти запланировали для поляков запрет на передвижение, который будет действовать с семи вечера 31 декабря до шести утра 1 января. Все, кто нарушит запрет появляться в общественных местах в новогоднюю ночь, получат штраф 500 злотых.

Несмотря на то, что локдаун в Польше вводится только с 28 декабря, на Рождество (24 – 25 декабря) правительство страны также подготовило ограничения. Также было решено установить лимит на количество гостей за рождественским столом: семья, проживающая вместе, и максимум пять приглашенных гостей. За нарушение этого лимита полиция также сможет облагать граждан штрафами.

Испания

Испанцев тоже ожидает жесткое усиление карантинных ограничений. В основном они касаются рождественских праздников в кругу семьи. Да, на празднование дома смогут собраться не более 10 человек.



Карантин в Испании: до которого числа

Что касается внутренних поездок по стране, то министр здравоохранения Испании – Сальвадор Илла сообщил, что власти Испании решили с 23 декабря по 6 января запретить любые перемещения людей между регионами, кроме посещения семьи. Всех граждан призывают максимально ограничить свою мобильность и социальные контакты.

Нидерланды

В Нидерландах с 15 по 19 января закроются все театры, музеи, различные парки развлечений, спортивные залы, магазины, кроме супермаркетов, а также закрытыми будут бары, кафе и рестораны.



Карантин в Европе: какие ограничения

Правительство страны призывает граждан соблюдать все правила карантина во время празднования Рождества. Согласно им, на празднование 24, 25 и 26 декабря голландцы смогут приглашать домой до 3 гостей в день. Однако, если семья большая, то разрешается собираться только в режиме онлайн.

Интересной альтернативой офлайн-вечеринкам является возможность зарегистрироваться на вечеринку в сети, и вместе с незнакомцами петь песни, танцевать и устраивать игры. Чтобы люди не скучали, по всей стране различные ассоциации, компании и культурные центры взялись за организацию инициатив, чтобы несмотря на коронавирус обеспечить праздничную атмосферу и безопасные развлечения на расстоянии.

Голландцам разрешено проводить ярмарки, где под открытым небом можно приобрести продукты и рождественские подарки. Также разрешены некоторые развлечения, в частности, катание на коньках.