Откровенные короткометражные фильмы, доступные для бесплатного просмотра онлайн
Более двух сотен самых новых короткометражных фильмов из Украины и мира можно посмотреть бесплатно онлайн! Видео открыты до 13 сентября на сайте кинофестиваля Wiz-Art. В этом году смотреть фильмы можно онлайн со всей Украины.
Как сообщает 24 канал, из-за карантина фестиваль Wiz-Art проходил во Львове в офлайн формате. Смешные истории, откровенные сцены и важные темы - в программе фильмы на любой вкус.
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Журналисты подготовили обзор четырех самых откровенных подборок фестиваля Wiz-Art, которые не стоит пропускать.
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"Девушки-бунтарки"
Режиссеры фильмов из этой подборки беспрекословно погружают нас в сложности женских перипетий. Без украшения исследуют темы ревности, желания и одиночества. Чередуясь между язвительностью, остротой, юмором и страхом, эти фильмы открывают нам тайны странных радостей и непредсказуемых опасностей, которые наполняют жизнь девушек в современном мире.
В подборку вошли фильмы:
- "Экзамен" (Иран)
- "Девичья ватага" (Норвегия)
- "Ловушка" (Египет)
- "Сэм" (Португалия)
- "Кайенский перец" (Канада)
- "Уникальная возможность" (Франция)
Программа кинофестиваля Wiz-Art / Фото Пресс-служба Wiz-Art
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Comedy Shorts
Откровенные фильмы могут быть смешными – это доказывают короткометражки из цикла "Вот незадача". В нем есть много черного юмора и неприкрытой иронии. Чего только стоит история об Андерсе, не таком как все. Да, он гей, но не в этом суть. Есть еще кое-что, чего не замечает он, но видят другие.
Список фильмов:
- "По волоске" (Франция)
- "Лучший в мире оркестр" (Австрия)
- "Король кебаба" (Финляндия)
- "Золотая свадьба" (Уругвай)
- "Короткая икроножная мышца" (Нидерланды)
- "Г_вно случается" (Чехия)
- "Школьные встречи" (Нидерланды)
Откровенные короткометражные фильмы / Фото Пресс-служба Wiz-Art
"Оттенки любви"
В этой подборке собрали фильмы о не циничных и нетрадиционных историях любви. Здесь есть и темный взгляд на мир отношений во всех его крайностях, и непредсказуемая романтика. Режиссеры один за другим рассуждают о том, что же заставляет нас сказать несколько магических слов, на которые наверняка в жизни ждал каждый.
Интересно 15 эротических сцен, при упоминании которых актеры стесняются: кадры 18+
Фильмы в подборке:
- "Летнее утро" (Швейцария)
- "Потанцуй со мной" (Норвегия)
- "Тереза" (Италия)
- "В случае пожара" (Португалия)
- "Пуповина" (Украина)
- "Лоскотунчик" (Италия)
- "С любовью, Матти" (Финляндия)
Фильмы фестиваля Wiz-Art: обзор откровенных подборок / Фото Пресс-служба Wiz-Art
"Ночные фильмы об откровенном"
Подборка открыто откровенных фильмов о том, что же скрывается за закрытыми дверями нашего подсознания. Девять фильмов - девять историй о том, каким разным может быть импульс для возбуждения. Что помогает почувствовать настоящий экстаз - странные фантазии, язык тела?
Список лент:
- "Пульсирующая деревня" (Польша)
- "Диагональ" (Швейцария)
- "Розы ночью" (Болгария)
- "С. Н. П." (Канада)
- "XYU" (Франция)
- "Паола загадывает желание" (Швейцария)
- "Симбиоз" (Франция)
- "Оргия" (Великобритания)
- "Томас в долине больших волков" (Франция)
Кадр из фильма "Паола загадывает желание" / Фото Пресс-служба Wiz-Art