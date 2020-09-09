Более двух сотен самых новых короткометражных фильмов из Украины и мира можно посмотреть бесплатно онлайн! Видео открыты до 13 сентября на сайте кинофестиваля Wiz-Art. В этом году смотреть фильмы можно онлайн со всей Украины.

Как сообщает 24 канал, из-за карантина фестиваль Wiz-Art проходил во Львове в офлайн формате. Смешные истории, откровенные сцены и важные темы - в программе фильмы на любой вкус.

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Журналисты подготовили обзор четырех самых откровенных подборок фестиваля Wiz-Art, которые не стоит пропускать.

"Девушки-бунтарки"

Режиссеры фильмов из этой подборки беспрекословно погружают нас в сложности женских перипетий. Без украшения исследуют темы ревности, желания и одиночества. Чередуясь между язвительностью, остротой, юмором и страхом, эти фильмы открывают нам тайны странных радостей и непредсказуемых опасностей, которые наполняют жизнь девушек в современном мире.

В подборку вошли фильмы:

"Экзамен" (Иран)

"Девичья ватага" (Норвегия)

"Ловушка" (Египет)

"Сэм" (Португалия)

"Кайенский перец" (Канада)

"Уникальная возможность" (Франция)

Где смотреть фильмы: все ленты доступны для бесплатного просмотра. Посмотреть их можно тут.



Программа кинофестиваля Wiz-Art / Фото Пресс-служба Wiz-Art

Comedy Shorts

Откровенные фильмы могут быть смешными – это доказывают короткометражки из цикла "Вот незадача". В нем есть много черного юмора и неприкрытой иронии. Чего только стоит история об Андерсе, не таком как все. Да, он гей, но не в этом суть. Есть еще кое-что, чего не замечает он, но видят другие.

Список фильмов:

"По волоске" (Франция)

"Лучший в мире оркестр" (Австрия)

"Король кебаба" (Финляндия)

"Золотая свадьба" (Уругвай)

"Короткая икроножная мышца" (Нидерланды)

"Г_вно случается" (Чехия)

"Школьные встречи" (Нидерланды)

Где смотреть: подборка доступна для просмотра тут.



Откровенные короткометражные фильмы / Фото Пресс-служба Wiz-Art

"Оттенки любви"

В этой подборке собрали фильмы о не циничных и нетрадиционных историях любви. Здесь есть и темный взгляд на мир отношений во всех его крайностях, и непредсказуемая романтика. Режиссеры один за другим рассуждают о том, что же заставляет нас сказать несколько магических слов, на которые наверняка в жизни ждал каждый.

Интересно 15 эротических сцен, при упоминании которых актеры стесняются: кадры 18+

Фильмы в подборке:

"Летнее утро" (Швейцария)

"Потанцуй со мной" (Норвегия)

"Тереза" (Италия)

"В случае пожара" (Португалия)

"Пуповина" (Украина)

"Лоскотунчик" (Италия)

"С любовью, Матти" (Финляндия)

Где смотреть подборку: все ленты бесплатно можно посмотреть по ссылке.



Фильмы фестиваля Wiz-Art: обзор откровенных подборок / Фото Пресс-служба Wiz-Art

"Ночные фильмы об откровенном"

Подборка открыто откровенных фильмов о том, что же скрывается за закрытыми дверями нашего подсознания. Девять фильмов - девять историй о том, каким разным может быть импульс для возбуждения. Что помогает почувствовать настоящий экстаз - странные фантазии, язык тела?

Список лент:

"Пульсирующая деревня" (Польша)

"Диагональ" (Швейцария)

"Розы ночью" (Болгария)

"С. Н. П." (Канада)

"XYU" (Франция)

"Паола загадывает желание" (Швейцария)

"Симбиоз" (Франция)

"Оргия" (Великобритания)

"Томас в долине больших волков" (Франция)

Где смотреть подборку: после быстрой регистрации фильмы будут доступны для просмотра тут.



Кадр из фильма "Паола загадывает желание" / Фото Пресс-служба Wiz-Art