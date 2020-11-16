В понедельник ночью, 16 ноября, умер Леонид Садовский, известный украинский режиссер и педагог. Из-за избиения 14 ноября Заслуженный деятель погиб в больнице в возрасте 71 года.

Умер Леонид Садовский: что известно об избиении

Об этом сообщает издание Харьков Times со ссылкой на коллег Леонида Садовского. Заслуженный деятель искусств Украины умер в возрасте 71 года.

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Украинский режиссер погиб в понедельник ночью, 16 ноября, в больнице из-за нанесенных ему ранее травм. Как сообщили коллеги Леонида Садовского, вечером 14 ноября режиссер вышел в аптеку за лекарствами. На него напали неизвестные неподалеку от дома и избили.

Отмечается, что нападавшие не забрали ничего у избитого Садовского, хотя режиссер имел при себе большую сумму денег. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, ему нанесли тяжелые удары тупым предметом. Мужчина смог дойти домой, где жена вызвала ему скорую помощь.

В Харьковской больнице Леониду Садовскому сделали операцию. Но он умер около 1 часа ночи.

В полиции уже открыли уголовное производство. Сейчас занимаются розыском нападавших. Им грозит 8 лет лишения свободы.

Леонид Садовский / Фото из его Фейсбука

Биография Леонида Садовского

Леонид Викторович учился в Донецком училище культуры, которое окончил в 1969 году. Впоследствии учился в Харьковском институте культуры. На протяжении всей жизни работал только на тех должностях, что связаны с театром, кино и телевидением. В различных культурных учреждениях занимал руководящие должности, а с 1993 года стал главным режиссером Харьковского театра для детей и юношества.

Это не просто преподаватель. Это человек, который воспитывает детей, как своих,

– написала на его странице в фейсбуке одна из студенток, когда режиссер находился в больнице, а его ученики собирали деньги на лечение.

Последние 12 лет он заведовал кафедрой мастерства актера драматического театра и кино. Леонид Садовский является заслуженным деятелем искусств Украины.