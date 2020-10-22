Все девушки хотят трендово и стильно одеваться, впрочем, не вся одежда подходит девушкам низкого роста. Трендовая вещь не всегда будет стильной именно для вас, ведь есть вещи, которые лучше подходят только девушкам высокого роста. Как избежать ошибок в выборе одежды невысоким девушкам – читайте далее.

Если ваш рост меньше 160 сантиметров, то вам стоит обратить внимание на вещи, которые стилисты не рекомендуют носить девушкам невысокого роста. Редакция LifeStyle собрала наиболее распространенные ошибки, которые допускают девушки в выборе одежды, и рассказала, чем лучше заменить ту или иную вещь.

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Жакет оверсайз

Жакет большого размера девушек низкого роста визуально будет делать еще ниже. В таком случае лучше выбирать более укороченный жакет. Впрочем, стоит помнить, что он не должен заканчиваться ниже талии.



Девушкам низкого роста не стоит надевать жакет оверсайз

Юбка миди

Длина миди в юбках не подходит девушкам маленького роста. В таком случае лучше отдать предпочтение юбкам по колено или выше.



Юбка миди "укорачивает" ноги низким девушкам

Вещи с заниженной талией

Стилисты говорят о том, что если женщина невысокого роста надевает вещи с заниженной талией, то она визуально "укорачивает" себе ноги. На замену таким вещам придут брюки, платья или юбки с высокой посадкой.



Женщинам невысокого роста не стоит носить вещи с заниженной талией

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Широкий горизонтальный принт

Вертикальная полоса визуально делает девушку более высокой и худой. Горизонтальная полоса делает девушку ниже и шире. Низким девушкам стилисты не рекомендуют носить облегающую одежду в широкую горизонтальную полоску.

Вертикальная полоска поможет сделать рост выше

Детский принт

Девушки невысокого роста издалека и так выглядят, как подростки, поэтому не стоит добавлять образу еще большей детскости. Стоит отказаться от свитшотов с Микки Маусами, кружевных воротничков, бантиков и других детских атрибутов в одежде.



Девушкам низкого роста не стоит носить детские принты

Сапоги до колен

Не стоит низким девушкам покупать сапоги до колен. Здесь стилисты советуют купить высокие ботильоны или же носить короткие ботинки, тем более, что именно они сейчас на пике популярности.



Стилисты не рекомендуют низким девушкам носить сапоги до колен

Черные туфли с ремешком

Визуально черная обувь с ремешком укорачивает ногу. Невысоким девушкам лучше выбирать туфли без ремешка, а лучше еще и бежевого цвета. Таким образом нога визуально будет казаться длиннее.



Обувь с черным ремешком "укорачивает" ноги девушкам низкого роста