Почему орхидея не цветет и как это исправить: действенные советы, которые помогут спасти цветок

Орхидею часто можно увидеть дома у друзей, знакомых или родных. Несмотря на то, что растение достаточно популярно, за ним сложно ухаживать.

Согласитесь, что неприятно наблюдать, как у орхидеи развиваются бутоны, которые впоследствии сморщиваются и опадают, так и не раскрывшись. Почему цветок не цветет и как решить проблему, расскажет 24 Канал.

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Почему орхидея не цветет

Основной причиной есть плохое освещение. Некоторые сорта, например каттлея и цимбидиум, любят светлые условия.

Если вы поставили орхидею на солнце, то листья могут получить ожоги. Более того, даже избыток искусственного освещения может подавлять цветение. Ведь для растения важен естественный дневной свет.

Орхидея – это тропическое растение, поэтому больше любит тепло. Однако не стоит забывать, что ей тоже необходим перепад температур.

Орхидея дома / Фото Canva

Растение может не цвести, если ему не хватает питательных веществ. Орхидеи больше всего любят удобрения без мочевины. Они снабжают цветок азотом, даже при отсутствии активных микроорганизмов.

Некоторые сорта орхидеи не любят, когда их пересаживают. После этого, растение может не цвести в течение шести месяцев или года. Пересадку следует производить, если корни – коричневые. Или если корни ползут через край горшка.

Избыток воды может быть причиной отсутствия цветения. Орхидеи должны высыхать между поливами. Не допускайте, чтобы почва в зоне корней была мокрой. Также следите за тем, чтобы орхидея не стала слишком сухой.

Что поможет орхидее зацвести