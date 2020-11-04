Украинский певец Орест Галицкий презентовал украиноязычную песню"Будем танцевать". Артист впервые спел после длительного труда над своими авторскими инструментальными треками.

Талантливый украинский гитарист Орест Галицбкий порадовал поклонников новой музыкальной премьерой. На официальном ютуб-канале он обнародовал зажигательный трек.

Читайте также KHAYAT презентовал клип на песню "Темно": впечатляющее видео

Текстом новой песни музыкант пытается передать ценность нашей жизни и всего, что нас окружает, что мы имеем. Также обращает внимание своих слушателей, что важно не вчера и не завтра, а то, как мы живем сегодня.

Каждый раз, когда я показывал кому-то свои инструментальные треки, часто слышал один и тот же вопрос: "А это без голоса"?", "Ты здесь только играешь, а почему не поешь?". Именно такие фразы стали для меня мотивацией сделать больше!

– поделился артист.

Он также рассказал, что когда-то в мыслях появилась фраза "Мы будем танцевать, пока имеем время". Именно этот посыл Орест Галицкий хотел донести до людей. Он стремился обратить внимание общества на то, что мы должны быть безгранично счастливы, ведь живем, радуемся и любим.

Орест Галицкий - "Будем танцевать": слушайте песню онлайн