Украинская певица Ната Жижченко в составе группы ONUKA презентовала новый сингл и видео "CEAHC" из нового будущего одноименного альбома, в котором будет 10 хитов. Песню женщина написала весной, еще до всемирного локдауна, в котором она описала все чувства и предостережения для ее сына Саши.

Интимный лирический трек стал самым проницательным за всю музыкальную карьеру ONUKA, сообщает 24 канал. Когда женщина создавала новую песню, она находилась в статусе беременной мамочки, поэтому все свои переживания она решила поместить в новый трек.

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"СЕАНС" посвящен нашему сыну Саше, и был написан с мыслями о нем. Это сингл о борьбе с предубеждениями и стереотипами. Он о том, что я сейчас на пути к чему-то большему, на пути к победе над своими страхами. И только когда удастся побороть их, я обрету полную гармонию,

– рассказала Ната Жижченко.

Режиссером видеоролика стал муж солистки ONUKA Евгений Филатов. Съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка Киевской области, и длились больше суток. На съемках даже присутствовал сын артистки и режиссера – Александр, которому в то время был всего месяц. Стоит добавить, что Ната Жижченко родила мальчика 14 мая 2020 года и весь срок беременности скрывала от общественности.

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"Мы снимали в течение суток, потому что было важно показать, как день переходит в вечер, а потом в ночь – меня очень вдохновляет игра света. Путь, который преодолевает героиня, блуждая по лесу и встречаясь с удивительными существами, символизирует борьбу с внутренними противоречиями и страхами", – пояснил Евгений Филатов.

В видеоклипе съемочная команда также использовала немало костюмов, над которыми работала команда художницы и стилиста Леси Патоки. Для их создания использовали немало вещей вторичной переработки и подручных материалов. "Не важно, какое сырье ты используешь, ценны идея и реализация, а получилось очень круто. Я храню лук и стрелы со съемок клипа и, думаю, мы с удовольствием продадим их на какой-нибудь благотворительной барахолке", – поделилась Леся Патока.

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