Певица Оля Полякова стала единственной украинкой, которая выступила на фестивале PaRUS 2020. Музыкальное событие отгремело 4 ноября и объединило на сцене немало российских артистов. Кто стал приглашенным гостем шоу – узнавайте в материале.

Оля Полякова в Дубае

Артистка Оля Полякова представила свое шоу "Королева ночи" в ОАЭ. Певица на днях вылетела в Дубае, где выступила на фестивале PaRUS 2020. Об этом Оля Полякова охотно рассказала поклонникам в инстаграм-сторис.

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Выступление украинки состоялось с помощью российского артиста Филиппа Киркорова. Еще в 2019 году Оля Полякова случайно встретила его в аэропорту Майами и заинтересовалась предложением выступить вместе с ним на концерте. Шоу они организовали на фестивале PaRUS, который считается международным, однако большинство звездных гостей прилетает туда из РФ, о чем свидетельствует и название события.

Наша авантюра, которая зародилась год назад в Майами все же осуществилась, – отметил Филипп Киркоров.

Сейчас артисты не публикуют совместных фото в сети, охотно показывая фрагменты выступлений в инстаграм-сторис.

Какие российские артисты прилетели на PaRUS

По официальным данным, PaRUS – это международный фестиваль, который с 2017 года проходит в Дубае. Основателем мероприятия выступает компания M Premiere, которую возглавляет бизнесмен Евгений Морозов. И хотя мероприятие проходит в Дубае, большинство артистов PaRUS – представители шоу-бизнеса РФ. В то же время и официальный сайт фестиваля ведется не на арабском, а на русском языке.

В 2020 году звездными гостями шоу стали Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Иванушки International и другие. 4 ноября состоялось открытие фестиваля, который будет проходить до 7 ноября.