Популярная украинская певица Оля Полякова представила диско-драму "Белый танец". Долгожданный релиз нового хита артистки уже доступен на всех цифровых площадках.

Новый трек Оли Поляковой основан на драматическом сюжете с элементами иронии. "Белый танец" – это ода женской смелости и отчаянию, решимости и целеустремленности. И создана она для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

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Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безвредный белый танец всего-то длиною в жизнь!,

– комментирует премьеру Полякова.

Телевизионная премьера сингла "Белый танец" состоится 24 августа в эфире телеканала "1+1" во время праздничного концерта, посвященного 15-летию "Светской жизни с Екатериной Осадчей".



Оля Полякова записала новый трек "Белый танец" / Фото: прес-служба

Новый хит Оли Поляковой "Белый танец": смотрите видео онлайн