Популярная телеведущая и певица Оля Цибульская презентовала дебютный альбом. Более 10 лет артистка шла к тому, чтобы сказать "По барабану" на мнение окружающих, собственные страхи. Презентация альбома состоялась 13 ноября.

Премьера первого альбома Оли Цыбульской состоялась за месяц до ее 35-летия. "Кошка" украинского шоу-бизнеса похудела на 15 килограммов, сменила имидж и перестала бояться собственной откровенности. "По барабану" – это дневник знаменитости, который она наконец решилась обнародовать.

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Специально к релизу Оля Цибульская позировала в неординардний и обольстительной фотосессии. Она предстала перед камерой в образе смелой и дерзкой кошки, которая пьет молоко из винных бокалов, заигрывает с собственным отражением в зеркале и даже пробует на вкус живую рыбу.



Оля Цибульская пробует живую рыбу / Фото Марта Сирко

7 неожиданных фактов о дебютном альбоме Оли Цыбульской "По барабану"

"По барабану" – это дневник Оли, который она писала более 15 лет.

Все песни в альбоме описывают разный возраст Цыбульской, начиная с 18 лет. Это этапы, которые приходилось проходить Оли и многим другим женщинам, чтобы из беспомощного котенка превратиться во взрослую и свободную кошку. От безумных вечеринок с Prosecco в 18 до разбитых сердец от "ШаLove" в 28 и дерзкого "По барабану" в 35.

18 лет – Prosecco;

20 лет – "Відьма";

25 лет – "Киця";

28 лет – "ШaLove";

30 лет – "Міс Позитив";

35 лет – "По барабану".



Обольстительная Оля Цибульская​ / Фото Марта Сирко

На альбом Цибульскую вдохновил ... чизкейк.

Среди главных источников вдохновения в работе с альбомом Оля называет фильм "Вики Кристина Барселона", музыку Джорджа Бенсона, грузинскую певицу SALIO, а также детский альбом с печатными фотографиями, размышления сына перед сном, сохраненные смс, капучино на кокосовом молоке и даже зеркало.

Дату релиза пришлось переносить четыре раза.

На самом деле, альбом должен был выйти в июне 2020 года. У него должна была быть другое название, совсем другие песни и уже почти было готово видео. Сначала, в планы вмешался карантин, а потом, когда все снова было готово к релизу, Оля поняла, что этот сборник больше не отражает ее состояние. В течение полугода певица записывала на студии новые композиции. В сентябре, по дороге на конецрт, Цибульская написала новый трек. Это было за две недели до новой даты премьеры. Тогда пришлось снова все переносить, чтобы успеть записать "По барабану".

Оля Цибульская – "По барабану": слушайте песню онлайн

Альбом выйдет с пометкой "16+" и не будет доступен в некоторых странах.

Несколько песен с альбома совсем не отражают привычный музыкальный стиль Оли. Цибульская сознательно пошла на эксперимент, чтобы быть максимально откровенной с аудиторией и передать голую эмоцию. Впрочем, получилось даже слишком откровенно. За "взрослый контент" в одной из песен, альбом "По барабану" не смогут слушать дети, а также жители некоторых стран с острой цензурой. Например, Беларуси или стран Ближнего Востока.



Сексуальная Оля Цибульская / Фото Марта Сирко

Саунд-продюсером альбома стали сразу три человека.

Несмотря на то, что музыку и слова ко всем песням в альбоме написала сама Оля Цибульская, постпродакшином различных треков занимались сразу три профессионала:

Богдан Бобров – личный саунд-продюсер Оли;

Антон Краёв – создает музыку для всех артистов лейбла MOZGI Entertainment;

Сергей Ребрик – длительное время сотрудничает с Константином Меладзе.



Оля Цибульская в фотосессии к релизу дебютного альбома / Фото Марта Сирко

За день до сдачи материала в студии сгорела аппаратура.

Во время финального этапа работы над песнями, в студии сгорели профессиональные колонки, которые везли из Бостона специально для того, чтобы записать альбом. Оля планировала дорабатывать и изменять некоторые треки, однако аналогов такой аппаратуры в стране нет. Цибульская приняла это как знак. Певица решила – мир должен услышать альбом именно таким.

Цибульская готовила еще один дуэт, который не вошел в альбом.

Оля планировала добавить в альбом второй дуэтный трек. По словам артистки, это совместная песня с очень важным человеком в ее жизни. Но из-за праздничного спецпроекта, который готовит команда, релиз трека перенесли на зиму. А единственная коллаборация в сборнике "По барабану" – песня "Киця" в дуэте с Дзидзьо, которая уже успела стать настоящим хитом.



Оля Цибульская в образе кошки / Фото Марта Сирко