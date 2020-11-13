"По барабану": Оля Цибульская презентовала дебютный альбом после 10 лет творчества
Популярная телеведущая и певица Оля Цибульская презентовала дебютный альбом. Более 10 лет артистка шла к тому, чтобы сказать "По барабану" на мнение окружающих, собственные страхи. Презентация альбома состоялась 13 ноября.
Премьера первого альбома Оли Цыбульской состоялась за месяц до ее 35-летия. "Кошка" украинского шоу-бизнеса похудела на 15 килограммов, сменила имидж и перестала бояться собственной откровенности. "По барабану" – это дневник знаменитости, который она наконец решилась обнародовать.
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Специально к релизу Оля Цибульская позировала в неординардний и обольстительной фотосессии. Она предстала перед камерой в образе смелой и дерзкой кошки, которая пьет молоко из винных бокалов, заигрывает с собственным отражением в зеркале и даже пробует на вкус живую рыбу.
Оля Цибульская пробует живую рыбу / Фото Марта Сирко
7 неожиданных фактов о дебютном альбоме Оли Цыбульской "По барабану"
- "По барабану" – это дневник Оли, который она писала более 15 лет.
Все песни в альбоме описывают разный возраст Цыбульской, начиная с 18 лет. Это этапы, которые приходилось проходить Оли и многим другим женщинам, чтобы из беспомощного котенка превратиться во взрослую и свободную кошку. От безумных вечеринок с Prosecco в 18 до разбитых сердец от "ШаLove" в 28 и дерзкого "По барабану" в 35.
- 18 лет – Prosecco;
- 20 лет – "Відьма";
- 25 лет – "Киця";
- 28 лет – "ШaLove";
- 30 лет – "Міс Позитив";
- 35 лет – "По барабану".
Обольстительная Оля Цибульская / Фото Марта Сирко
- На альбом Цибульскую вдохновил ... чизкейк.
Среди главных источников вдохновения в работе с альбомом Оля называет фильм "Вики Кристина Барселона", музыку Джорджа Бенсона, грузинскую певицу SALIO, а также детский альбом с печатными фотографиями, размышления сына перед сном, сохраненные смс, капучино на кокосовом молоке и даже зеркало.
- Дату релиза пришлось переносить четыре раза.
На самом деле, альбом должен был выйти в июне 2020 года. У него должна была быть другое название, совсем другие песни и уже почти было готово видео. Сначала, в планы вмешался карантин, а потом, когда все снова было готово к релизу, Оля поняла, что этот сборник больше не отражает ее состояние. В течение полугода певица записывала на студии новые композиции. В сентябре, по дороге на конецрт, Цибульская написала новый трек. Это было за две недели до новой даты премьеры. Тогда пришлось снова все переносить, чтобы успеть записать "По барабану".
Оля Цибульская – "По барабану": слушайте песню онлайн
- Альбом выйдет с пометкой "16+" и не будет доступен в некоторых странах.
Несколько песен с альбома совсем не отражают привычный музыкальный стиль Оли. Цибульская сознательно пошла на эксперимент, чтобы быть максимально откровенной с аудиторией и передать голую эмоцию. Впрочем, получилось даже слишком откровенно. За "взрослый контент" в одной из песен, альбом "По барабану" не смогут слушать дети, а также жители некоторых стран с острой цензурой. Например, Беларуси или стран Ближнего Востока.
Сексуальная Оля Цибульская / Фото Марта Сирко
- Саунд-продюсером альбома стали сразу три человека.
Несмотря на то, что музыку и слова ко всем песням в альбоме написала сама Оля Цибульская, постпродакшином различных треков занимались сразу три профессионала:
- Богдан Бобров – личный саунд-продюсер Оли;
- Антон Краёв – создает музыку для всех артистов лейбла MOZGI Entertainment;
- Сергей Ребрик – длительное время сотрудничает с Константином Меладзе.
Оля Цибульская в фотосессии к релизу дебютного альбома / Фото Марта Сирко
- За день до сдачи материала в студии сгорела аппаратура.
Во время финального этапа работы над песнями, в студии сгорели профессиональные колонки, которые везли из Бостона специально для того, чтобы записать альбом. Оля планировала дорабатывать и изменять некоторые треки, однако аналогов такой аппаратуры в стране нет. Цибульская приняла это как знак. Певица решила – мир должен услышать альбом именно таким.
- Цибульская готовила еще один дуэт, который не вошел в альбом.
Оля планировала добавить в альбом второй дуэтный трек. По словам артистки, это совместная песня с очень важным человеком в ее жизни. Но из-за праздничного спецпроекта, который готовит команда, релиз трека перенесли на зиму. А единственная коллаборация в сборнике "По барабану" – песня "Киця" в дуэте с Дзидзьо, которая уже успела стать настоящим хитом.
Оля Цибульская в образе кошки / Фото Марта Сирко
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