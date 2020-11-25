Украинский режиссер Олег Сенцов вернулся к своей работе над авторской лентой "Носорог". Часть фильма уже снята, а вся команда с Олегом Сенцовым вскоре отправится во Львов.

Об этом режиссер рассказал поклонникам в фейсбуке. Олег Сенцов признался, что все запланированные съемки в Кривом Роге завершились, поэтому съемочная группа готовится к переезду во Львов, где снимут финальные кадры "Носорога".

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Съемки в Кривом Роге закончились. Спасибо этому городу и его жителям за помощь в реализации нашего проекта. Завтра "Носорог" начинает переезд во Львов, на последнюю съемочную неделю,

– отметил Олег Сенцов.

Кроме этого, режиссер охотно поделился с украинцами новыми кадрами со съемочной площадки. И, согласно фото Олега Сенцова, зрителей действительно ждет увлекательная криминальная драма с атмосферой девяностых.

Новые фото со съемок фильма "Носорог" / Фото Facebook / @oleg.sentsov

Что известно о фильме "Носорог" Олега Сенцова

Криминальная драма "Носорог" рассказывает об Украине в 1990-х годах. Это время было переломным для общества, ведь стало переходом от Советского Союза к демократическому государству. На фоне всех событий изображается история бывшего бандита, который давно отошел от дел и вспоминает свою жизнь, понимая, что случайностей не бывает.

Слоганом фильма стала фраза: "Говорят, что носорог плохо видит, но при его весе и скорости – это уже проблемы окружающих". Таким образом авторы проекта намекают, что главный герой столкнется с вызовами, которые остаются актуальными и сегодня.

Известно, что Олег Сенцов планировал снять драму еще в 2013 году. Однако незаконное заключение режиссера и пребывание в российском плену сместили дату создания ленты на 2020 год. На этот раз государство также поддержало проект Олега Сенцова, выделив на него более 25 миллионов гривен. Кроме этого, фильм "Носорог" станет совместной работой Украины, Германии и Польши, поэтому иностранцы также присоединились к финансированию ленты.