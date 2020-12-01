Победительница шоу "Голос країни" Оксана Муха в первый день зимы презентовала новый сингл "Не забувай мене". Для артистки это не только очередная композиция, но и начало нового этапа творчества. Теперь исполнительница будет поражать новым стилем музыки, звучанием и неожиданными образами.

Магия, мистика, загадка, марево – все это можно увидеть в новой видеоработе Оксаны Мухи. Премьера клипа состоялась на ее официальном ютуб-канале. Перед камерой певица предстала в образе недостижимой, желанной музы, которую ищет художник.

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Сюжет клипа

По сюжету, художник, роль которого сыграл известный украинский живописец Нико Струс, едва не сходит с ума в поисках образа женщины, которая невольно явилась ему. Главная интрига ролика заключается в том, удастся ли создателю дорисовать портрет таинственной незнакомки.

"Ощущение, что ты способна кого-то вдохновить настолько, что человек готов горы свернуть, полмира пройти, преодолеть всяческие трудности, наконец стать лучше, – невероятное. Как творческий человек, я хорошо знаю, что такое вдохновение. Как и то, что с тобой происходит, когда его нет... Клип "Не забувай мене" – история о мечте, которая осуществляется. О том большом чувстве, которое указывает путь, которое ведет", – поделилась Оксана Муха.



Оксана Муха на съемках клипа / Фото Пресс-служба

Где проходили съемки клипа

Для новой видеоработы артистка выбрала осенние Карпаты, а именно загадочные скалы "Красный камень", что в поселке Верхнее Синевидное на Львовщине. Также съемки происходили на причудливой постройке, недостроенной еще в советское время ГЭС на реке Стрый. Съемки в уникальных горных локациях были экстремальными.

В видео Оксану Муху можем увидеть в восьми неожиданных, ярких образах. Для артистки это совершенно новый стиль, в котором поклонники увидели ее впервые.

Оксана Муха – "Не забувай мене": видео