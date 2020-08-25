Популярная украинская группа "Океан Эльзы" презентовала новый клип на трек "Когда мы станем собой". Он попал в сеть сегодня, 25 августа. Это первый хит из будущего альбома музыкантов.

Украинская рок-группа довольно долгое время не появлялась на музыкальной арене. Однако, в начале этого года певец сообщил 24 каналу, что до конца 2020 года они планируют выпустить новый альбом. Трек "Когда мы станем собой" является первым в альбоме, над которым работают музыканты.

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Как отмечают участники группы, 2020 год и пандемия коронавируса внесли коррективы в их работу. В частности, в США остался гитарист Владимир Опсеница. Он работал с группой дистанционно, однако его партию записал клавишник Милош Елич. Но он смог записать партию электрогитары в студии Нью-Йорка и передать ее ребятам онлайн .

Для записи детского хора собрались дети музыкантов и друзей группы. А режиссером клипа стала Анна Бурячкова.

Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих,

– написала режиссер.

Поклонники изрядно обрадовались возвращению легендарной группы. "Трогательные слова, прекрасное и искреннее исполнение. Спасибо", "Я увидел это одним из первых. Каждый релиз "ОЭ" долгожданный", "Налила кофе и включила, а тут такая шикарная песня. Спасибо Вам огромное", "Это тот самый"ОЭ", как и в старые времена". – написали пользователи под видео.

Смотреть видео "Когда мы станем собой" онлайн: