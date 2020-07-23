Вокалист одесской кавер-группы Rain Drops Slava (настоящее имя – Вячеслав Питак) осуществил свою мечту. Недавно состоялась премьера первой песни сольного альбома вокалиста всемирно известного коллектива Linkin Park Майка Шиноды – Open Door. Там звучит голос Вячеслава.

Майка Шиноду знают чуть ли не все ценители музыки в разных уголках мира. Он стал фронтменом групы Linkin Park, имеюющей миллионы поклонников. 10 июля певец выпустил сольный альбом под названием Dropped Frames, Vol. 1. Также снял ролик на первый трек, где спел вместе с поклонниками. Клип представили на официальном ютуб-канале Майка.

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Конкурс от Майка Шиноды

17 марта на официальной странице исполнителя появилось сообщение, в котором он рассказал о своем конкурсе. Майк поделился, что имеет готовый трек и ему нужен другой вокал на припев. Для участия в таком конкурсе нужно было записать видео со своей версией вокала и опубликовать в Твиттере или Инстаграме. В заметке оставить хэштег #singopendoor. Шинода отметил, что выберет вокалиста, который больше всего понравится ему.

Как Вячеслав Питак стал финалистом конкурса?

Парень не колебался и сразу принял участие в конкурсе, ведь с детства обожает творчество Linkin Park. Он опубликовал видео и через несколько дней получил сообщение от Майка. Артист поздравил Вячеслава с тем, что он попал в 10-ку финалистов и попросил прислать на электронную почту все вокальные файлы. Уже 6 апреля Питак узнал, что Шинода решил привлечь к созданию трека сразу семерых вокалистов, среди которых оказался и он. Представители Майка прислали одесскому исполнителю документ на согласие, где были описаны все детали, которые сейчас парень не может разглашать.



Переписка Майка Шиноды и Вячеслава Питака / Фото: slukh.media

Позже финалисты провели видеовстречу с Майком и его менеджерами. Вячеслав говорит, что вокалист коммуникабельный и приветливый. Он назвал всех поименно и пообщался с каждым. Отметил, что переживает, так как не уверен, что участникам конкурса понравится, как он смикшировал их вокалы.

Похоже, что такая коллаборация все-таки удалась. Предлагаем посмотреть официальное видео на хит Open Door и насладиться музыкой, созданную в сложных условиях карантина с участием исполнителей из разных уголков мира.

Mike Shinoda – Open Door: смотрите видео онлайн