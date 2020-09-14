Украинский певец, двукратный финалист национального отбора на Евровидение KHAYAT откровенно рассказал о своей команде, творчестве на карантине, а также признался, планирует ли в третий раз бороться за право представлять Украину на крупнейшем песенном конкурсе Евровидение.

Недавно во Львове уже в третий раз состоялся молодежный форум "Молодвиж". Участниками дискуссий и выступлений стали музыканты из разных уголков страны. Среди тех, кто делился опытом, был и участник девятого сезона "Голоса страны", номинант премии YUNA-2020 в категории "Открытие года" KHAYAT. Журналисты LifeStyle 24 пообщались с артистом о его карьере и работе с командой.

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Дважды вы становились финалистом Нацотбора на Евровидение. Как этот опыт повлиял на развитие вашего творчества?

На Нацотборе я в который раз понял, что существует такое понятие, как "субъективное мнение". Но это был колоссальный опыт для меня. На втором Нацотборе почувствовал, что мое творчество уже на серьезном этапе развития. Моя команда справляется со своей работой и мы один большой механизм.



Выступление KHAYAT на "Молодвиже" / Фото: Елена Одлежук

Планируете в третий раз идти на отбор?

Нет, в проектах подобного формата я больше не буду участвовать. Желание представить нашу страну на Евровидении у меня не исчезло, будем искать другие пути.

KHAYAT-Call for love: смотрите видео онлайн

Оригинальный стиль Вашей музыки произвел настоящий фурор в украинском шоу-бизнесе. Также внимание всегда привлекает ваши концертные наряды. Как нашли свой стиль в музыке и одежде?

Я стараюсь вести себя так, как мне комфортно, и быть таким, какой я есть. Я не делаю того, что мне не характерно.

Какой момент за время своей карьеры можете назвать самым выдающимся? Что стало самым большим шагом на пути к успеху?

Участие в "Голосе страны". Хотя, это уже, наверное, было следствие. Все началось с первой песни "Девочка", благодаря которой меня заметили и я попал на проект.

Вы смогли преуспеть самостоятельно, без помощи продюсера. Что можете посоветовать начинающим музыкантам?

В музыкальной индустрии нет такого понятия, как "достижения". Нужно постоянно за что-то бороться, что-то доказывать. Нет такого, что чего-то достиг и стоишь на месте. Говорить, что чего-то достиг или нет, я не могу. Но могу сказать, что уверенно шагаю от этапа к этапу благодаря тому, что, прежде всего, я очень верю в то, что делаю. У меня и у моей команды есть набор качеств, которые важны не только в карьере, но и в жизни. Они помогают нам справляться со стрессом и различными моментами, которые могут мешать и сбивать с пути.



Выступление KHAYAT на "Молодвиже" / Фото: Елена Одлежук

Как карантин повлиял на творчество?

Положительно. Он меня вдохновил и заставил переосмыслить себя, как автора. Я начал писать новый материал, начал писать альбом. Конечно, жаль, что не было концертов, но ведь не одними выступлениями создается история творческого пути. Все в жизни проходит, так же, как и этот этап.

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