Недавно во Львове прошел молодежный форум "Молодвіж". Гостями этого 24-часового мероприятия были многие артисты, поэты, культурные и общественные деятели, приехавшие из разных уголков Украины. Среди участников дискуссии была и певица YAGODA, с которой нам посчастливилось пообщаться и узнать интересные детали относительно ее стиля в музыке и одежде, а также написания авторской поэзии.

YAGODA – украинская певица и журналистка. Она уже успела выдать онлайн-сборник стихов в инстаграме, а также попала в лонг-лист премии YUNA с авторскими треками "Будь" и "Чапля" в номинациях "Открытие года", "Исполнительница года", "Песня года". Журналисты LifeStyle 24 пообщались с артисткой и узнали о творчестве, вдохновении и оригинальном стиле.

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Как нашли свой стиль в музыке и одежде?

Мне всегда нравилась поп-музыка. Я с детства писала стихи. Потом ходила в музыкальную школу по классу скрипки. И попробовала на эти вирши писать музыку. В девятом классе были первые попытки писать собственные музыкальные композиции. Даже имею один трек, который записывала еще очень давно. После этого я начала работать в кавер-группе, но все же снова вернулась к музыке и к поп-формату, потому что он мне очень близок, чувствую себя комфортно в нем.

Стиль в музыке постоянно меняется. Иногда хочется какой-то лирики, порой есть речитатив. Все зависит от настроения. Когда нахожусь в крутом, драйвовом состоянии, то и музыка соответствующая. В моем новом альбоме, релиз которого состоится совсем скоро, будет много осенней, лирической музыки,

- призналась исполнительница.

Что касается одежды – это всегда поиск. Обожаю очень женственные вещи. Обычно выбираю для себя нежные и хрупкие образы.



Певица YAGODA на "Молодвіжі" / Фото: Еленка Одлежук

Вы уже издали онлайн-сборник стихов в инстаграме. Многие поэты говорят, что наиболее благоприятная пора для написания стихов – это осень. А когда появляется Ваша поэзия?

Каждую осень я чувствую невероятный кайф, пишу очень много. Хочется накрасить губы красной помадой, включить инструментальную музыку и творить. Осенью имею огромное количество заметок. Это самый плодотворный период и стараются не терять то время и вдохновение.

Произведения каких современных и классических авторов есть в вашей личной библиотеке?

Считаю, что книжка находит нас в определенный момент. Я в этом плане чуточку суеверна. Из классических авторов недавно я перечитывала" Маленького принца " Экзюпери. Была очень довольна, ведь кайфую от прочтения детских книжек в своем возрасте. Еще нравится Ремарк, Лина Костенко, Сюсюра. Лину Костенко определенный период учила наизусть, потому что мне хотелось не просто перечитывать эти стихи, а знать их.

Был период, когда я очень любила произведения Пауло Коэльо, Джоджо Мойес Элизабет Гилберт. Чрезвычайно нравится поэзия Издрика. Обожаю художественную литературу, она вдохновляет меня. Конечно, читаю много трудов по психологии. Я всегда себя корю за чтение художественной литературы, потому что сравниваю это с просмотром сериала. Но, читая художественные произведения, очень хорошо развивается воображение и можно написать много интересной поэзии.

Для реализации творчества вы активно сотрудничаете с музыкантами: Остапом Панчишиным и Марьяном Крыськувом. Как возникла такая коллаборация?

Эти коллаборации возникли постепенно. Сначала, я познакомилась с ребятами, когда была вокалисткой и менеджером кавер-группы. Я приезжала к ним на студи, и мы записывали каверы. Потом, когда решила писать свою музыку, то обратилась к ребятам и у нас получился замечательный творческий тандем. Мы разбираемся, особенно с Остапом. К нему я прихожу всегда с новыми произведениями, находим общие точки и всегда довольны нашим сотрудничеством.

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