Как правильно обрезать лаванду, чтобы она цвела: советы от садовников

Лаванда используется для декорирования садов, приготовления ароматных масел и других косметических продуктов. Подстригание лаванды поможет поддержать ее форму, а также повысит ее здоровье и красоту.

В садоводстве лаванду используют в качестве декоративного растения для садов и клумб, а также для изготовления букетов и венчиков. Лаванду часто добавляют в чай и других напитков, готовят из нее мед и делают из нее приправу для блюд. В садоводстве важно знать, как ухаживать за лавандой, особенно обрезать. Об этом – расскажет 24 Канал.

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Как правильно обрезать лаванду

Вот несколько шагов, которые можно выполнить для подстригания лаванды:

Подождите, пока лаванда расцветет. Оптимальное время для стрижки лаванды – это после того, как ее цветы сошли с большинства ветвей и уже отцвели.

для стрижки лаванды – это после того, как ее цветы сошли с большинства ветвей и уже отцвели. Важно выбрать правильный инструмент. Для подстригания лаванды вам понадобятся горячие ножницы или острый нож. Инструмент обязательно должен быть острым и чистым, чтобы не повредить растение.



Обрезка лаванды / Фото Ваш сад

Обрезать лаванду нужно сначала снизу . Начиная с нижней части куста отрежьте ветки на 1/3 от их длины. Это сохранит форму куста и улучшит его развитие. Такая форма позволяет воздуху поступать в куст со всех сторон. Также таким образом лучше освещаются все побеги.

. Начиная с нижней части куста отрежьте ветки на 1/3 от их длины. Это сохранит форму куста и улучшит его развитие. Такая форма позволяет воздуху поступать в куст со всех сторон. Также таким образом лучше освещаются все побеги. Когда вы обрезаете молодые веточки, нужно быть осторожным , чтобы не удалить деревянные части ветвей, которые очень медленно и слабо ветвятся.

, чтобы не удалить деревянные части ветвей, которые очень медленно и слабо ветвятся. Не отрезайте веточки слишком коротко. Не рекомендуется удалять ветки короче, чем на 10 сантиметров от поверхности земли. Лаванда должна остаться здоровой и способной расти.



Обрезка лаванды / Фото Семья и дом

Удалите старые ветки. Если ветка стала сухой или поврежденной, она требует удаления . Это сохранит энергию растения и будет способствовать его развитию.

. Это сохранит энергию растения и будет способствовать его развитию. Если у вас очень заброшенный куст, можно сделать омолаживающий срез. Для этого нужно срезать большую часть лаванды. Это может занять до 1/3 длины побегов. Это улучшит состояние всего куста.

Помните, что подстригание лаванды – это важный элемент ухода за растением, который поможет ему расти здоровым и красивым.