Британская актриса Эмма Коррин, которая снялась в четвертом сезоне популярного сериала "Корона" в роли принцессы Дианы, снялась в новой фотосессии. Звезда позировала в образах Леди Ди для октябрьской обложки глянца Vogue British.

Для нового выпуска октябрьского номера Vogue British 24-летняя актриса предстала в образах scar De La Renta, Gucci, Hermès.

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Эмма Коррин мастерски вжилась в роль Леди Ди. Звезда визуально напоминает принцессу Диану и даже копирует ее манеру поведения не только во время съемок сериала, но и на фотосессиях.

Роль принцессы Дианы станет первой большой работой для британской актрисы. Актриса воплотит принцессу Уэльскую в возрасте от 16 лет, когда она познакомилась с принцем Чарльзом, до ее 30-летия, когда их брак начал распадаться.

Их историю с принцем Чарльзом и постараются показать создатели "Короны" в новом сезоне. В частности, в эпизодах раскроют детали поездки супругов в Австралию в 1983 году, а также вторжение в Букингемский дворец, организованное Майклом Фаганом. В частности, актриса надела практически копию свадебного платья принцессы Дианы, чем вся съемочная группа была поражена.

Дизайнеры Элизабет и Дэвид Эммануэль, авторы свадебного платья принцессы Дианы, предоставили представителям сериала выкройки платья, и его сшили специально для меня. Мы снимали сцены со свадебным платьем в Ланкастер-хаусе в Лондоне – одеть его мне помогала команда из 10 человек, потому что оно было очень большим. Я вышла в нем, и все вокруг затаили дыхание. Это был самый захватывающий наряд из того, что я надевала в этом сериале... Это было ее платье,

– вспомнила об особой сцене фильма Эмма Коррин.



Эмма Коррин в копии платья принцессы Дианы в сериале "Корона" / Скриншот из трейлера

Премьера четвертого сезона "Короны" запланирована на 15 ноября этого года. Популярный кинопроект выйдет на американском стриминговом сервисе Netflix.

На обложке глянца Эмма Коррин предстала в синем платье с глубоким декольте и объемным вырезом, который очерчивает ноги выше колен. Образ дополняли туфли на низком каблуке также синего цвета. Стилисты подобрали актрисе массивные украшения и воссоздали прическу принцессы Дианы.

Эмма Коррин снялась для обложки глянца / Vogue British

На других кадрах актриса предстала в изысканных и строгих образах с едва заметным естественным макияжем.

Эмма Коррин снялась в новой фотосессии / Vogue British

Эмма Коррин позировала в образах принцессы Дианы / Vogue British