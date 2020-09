Американская певица Билли Айлиш в свои 18 смогла добиться большего, чем некоторые артисты в 90. Звезда знает, как идти к своей цели и не учитывать мнение других, о чем она хочет рассказать в своем документальном фильме "Билли Айлиш: Мир немного размытый" (Billie Eilish: The World's a Little Blurry).

О создании документального фильма Билли Айлиш сообщила на своей инстаграм-странице. Премьера фильма запланирована на февраль 2021 года, а работа над ним продолжалась последние несколько лет. Некоторые фрагменты фильма охватят создании ее знаменитого альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, который и принес ей мировую известность.

Стоит знать Певица Билли Айлиш: кто это и о чем ее альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go

Режиссером фильма о молодой обладательнице премии Грэмми стал Ар Джей Катлер, который снял немало известных лент, получивших кинонаграды: "Если я останусь" (2014), "Сентябрьский номер" (2009) и другие.

Новую киноленту "Билли Айлиш: Мир немного размыт" можно будет увидеть как на больших экранах в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе Apple TV +.

Что известно о Билли Айлиш?

Девушка из Лос-Анджелеса в возрасте 8 лет начала петь в составе хора, а в 11 – писать собственные песни. В свое время она мечтала о танцевальной карьере, но в 2016 году получила сложную травму, из-за чего распрощалась с этой мыслью. В 2015 году она записала свою первую песню Ocean Eyes, которую написал ее брат. Сингл принес ей большой успех, а новые музыкальные хиты и альбомы завоевывали все мировые чарты.

Она стала обладательницей нескольких наград, включая три награды от MTV Video Music Awards и побила два рекорда Книги рекордов Гиннесса. Звезда стала главной победительницей церемонии Грэмми-2020, получив 5 статуэток из шести номинаций.