Принцесса Диана уже давно вдохновляет Голливуд на создание новых проектов. На этот раз о жизни Леди Ди хотят снять мюзикл. Его премьера состоится на стриминговой платформе Netflix и на Бродвее.

Что известно о мюзикле

Как сообщает The Guardian, изначально презентация мюзикла была запланирована на 31 марта 2020 года. Однако пандемия коронавируса и строгий карантин заставили авторов проекта перенести съемки. Пока премьеру запланировали на начало 2021 года, однако отметили, что все зависит от эпидемиологической ситуации.

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Съемки состоятся в театре Longacre, в Нью-Йорке. Чтобы не подвергать зрителей опасности инфицирования, мюзикл снимут в пустом зале.

"Мы очень рады, что наконец-то сможем показать наше шоу любителям театра во всем мире. Хотя ничто не может заменить живой театр, для нас большая честь быть частью качественных проектов, которые Netflix предоставляет своим подписчикам по всему миру", – заявили продюсеры мюзикла.

Детали сюжета пока решили не рассекречивать. Однако известно, что главную роль принцессы Дианы исполнит бродвейская звезда Жанна де Вааль. Ее партнером станет Рой Хартрампф, который сыграет принца Чарльза.



Принцессу Диану в мюзикле сыграет бродвейская актриса / Фото The Daily Mail

Какие еще актрисы играли принцессу Диану

Многие голливудские блондинки мечтали хоть раз предстать в образе принцессы Дианы в фильмах. Поскольку эта роль всегда привлекает большое внимание общественности и СМИ, продюсеры придирчиво выбирают звезд. Кто из актрис все же перевоплощался в Леди Ди – смотрите в небольшой подборке фото.

Эмма Коррин и принцесса Диана в сериале "Корона" / Фото LifeStyle 24



Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы / Фото IMDb



Женев О'Рейли в образе Дианы / Фото IMDb