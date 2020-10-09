Похоже, осень 2020 года отметится особыми стильными решениями, которые могут задать монаршие представители. Только за последние несколько дней полностью красные образы для светских выходов выбрали три королевы – королева Летиция из Испании, королева Максима из Нидерландов и королева Матильда из Бельгии.

8 октября королевская семья Бельгии посетила торжественный парад в честь открытия учебного года в Королевской военной академии, сообщает 24 канал. В этом году в Академии проходит обучение наследница бельгийского престола принцесса Елизавета. Кроме королевы Матильды, на торжественном событии также присутствовали король Бельгии Филипп I и их дети – принцесса Элеонора, принц Габриэль Бельгийский и принц Эммануэль.

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Королева Матильда с мужем и детьми / Getty Images

На мероприятие королева Матильда прибыла в роскошном total red look (абсолютно красном образе): в платье миди длины с бантом на груди и легким поясом, в туфлях-лодочках и с обручем на голове. Из украшений на ее руке можно увидеть золотую цепочку и крошечные серьги на ушах. Ее волосы были собраны в низкий пучок, а лицо подчеркнуто легким нюдовим макияжем. Перед входом на мероприятие неподалеку Парка пятидесятилетия женщина имела на себе красную маску, такие же теплые перчатки и маленький клатч.

Роскошный красный образ королевы Матильды / Getty Images

Кто из королев надевал подобные образы?

На этой неделе на подобный эксперимент первой пошла королева Максима из Нидерландов. 7 октября стала гостьей церемонии в городе Утрехте в концертном зале TivoliVredenburg, где было подписано соглашение о сотрудничестве между работниками зала и музыкальными педагогами учебных заведений. Для события Максима выбрала платье, пальто с вышитыми орнаментами, сапоги и сумочку в красном цвете.

Королева Максима на светском мероприятии / Getty Images

8 октября совершенно красный в своем публичном выходе решила сделать испанская королева Летиция. Она посетила студенческую резиденцию (Residencia de Estudiantes), которая расположена в Мадриде. Женщина надела костюм насыщенного красного цвета, состоящий из удлиненных брюк-клеш с разрезами снизу и жакета, а также замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке и прямоугольный клатч.



Королева Летиция / Getty Images