Новый тренд? Вслед за Летицией и Максимой королева Матильда выбрала полностью красный образ
Похоже, осень 2020 года отметится особыми стильными решениями, которые могут задать монаршие представители. Только за последние несколько дней полностью красные образы для светских выходов выбрали три королевы – королева Летиция из Испании, королева Максима из Нидерландов и королева Матильда из Бельгии.
8 октября королевская семья Бельгии посетила торжественный парад в честь открытия учебного года в Королевской военной академии, сообщает 24 канал. В этом году в Академии проходит обучение наследница бельгийского престола принцесса Елизавета. Кроме королевы Матильды, на торжественном событии также присутствовали король Бельгии Филипп I и их дети – принцесса Элеонора, принц Габриэль Бельгийский и принц Эммануэль.
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Королева Матильда с мужем и детьми / Getty Images
На мероприятие королева Матильда прибыла в роскошном total red look (абсолютно красном образе): в платье миди длины с бантом на груди и легким поясом, в туфлях-лодочках и с обручем на голове. Из украшений на ее руке можно увидеть золотую цепочку и крошечные серьги на ушах. Ее волосы были собраны в низкий пучок, а лицо подчеркнуто легким нюдовим макияжем. Перед входом на мероприятие неподалеку Парка пятидесятилетия женщина имела на себе красную маску, такие же теплые перчатки и маленький клатч.
Роскошный красный образ королевы Матильды / Getty Images
Кто из королев надевал подобные образы?
На этой неделе на подобный эксперимент первой пошла королева Максима из Нидерландов. 7 октября стала гостьей церемонии в городе Утрехте в концертном зале TivoliVredenburg, где было подписано соглашение о сотрудничестве между работниками зала и музыкальными педагогами учебных заведений. Для события Максима выбрала платье, пальто с вышитыми орнаментами, сапоги и сумочку в красном цвете.
Королева Максима на светском мероприятии / Getty Images
8 октября совершенно красный в своем публичном выходе решила сделать испанская королева Летиция. Она посетила студенческую резиденцию (Residencia de Estudiantes), которая расположена в Мадриде. Женщина надела костюм насыщенного красного цвета, состоящий из удлиненных брюк-клеш с разрезами снизу и жакета, а также замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке и прямоугольный клатч.
Королева Летиция / Getty Images