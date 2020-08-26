В марте 2020 года украинская поп-группа Время и Стекло заявила о своем распаде. Однако появилась возможность того, что бывших участников группы Алексея и Надю заменят.

На днях Потап, он же Алексей Потапенко, и Позитив (Алексей Завгородний) провели подкаст на YouTube 2POpodkast с коллегой Надей Дорофеевой. Там они поговорили о 10 годах существования группы и возможен ли вариант найти новый состав для "Время и Стекло".

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Вопрос поставил Потап, аргументируя тем, что название группы не привязано к его участникам, как например было с "Потапом и Настей". Надя Дорофеева согласилась с бывшим продюсером.

Это беда, если песни "Время и Стекло" умрут вместе с распадом группы. Потому что эти песни так все любят, и мне кажется, что с продюсерской точки зрения было бы глупо закрыть группу,

– призналась Надя.

Фото с подкаста Потапа, Позитива и Нади Дорофеевой / Instagram / @realpotap

Однако, Позитив такого мнения Нади не разделил, так как ранее никто не заменял парня и девушку. Заменяли участников только в девичьих группах SEREBRO и "Виа Гра". А если Потап решится на такой продюсерский шаг, в этом он будет первым.

Тем не менее, и Надя, и Алексей отметили, что новым участниками будет сложно. Потому что люди, привыкшие к ним, могут сначала совсем не воспринимать нововведения. Поэтому они должны их поддержать, если такая возможность будет.

Отметим, 11 сентября этого года должен состояться прощальный концерт группы "Время и Стекло".

Смотреть видео 2POpodkast с Надей Дорофеевой онлайн: