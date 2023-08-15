Новый календарь не повлиял: какие религиозные праздники не переносятся в этом году

Православная церковь Украины с 1 сентября перейдет на новоюлианский календарь. Почти все религиозные праздники сдвинулись и будут отмечаться раньше. Однако некоторые из них остались прежними.

24 Канал выяснил, какие праздники не перенесли по новому календарю. А все потому, что они привязаны не к конкретной дате, а к определенным событиям или времени года.

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Какие праздники не переносятся в этом году

Большинство религиозных праздников на 13 дней опережают нынешнюю систему, так что по новому календарю их будут праздновать быстрее.

Однако некоторые остаются неизменными. В частности, ПЦУ и УГКЦ будут сохранять действующую Пасхалию – празднование Пасхи и привязанных к ней событий.

В ПЦУ объяснили, почему дата Пасхи не изменилась. За новым кадендарем этот день будет вычисляться по-прежнему.

Если определять дату празднования Пасхи, согласно григорианскому календарю, то иногда она может выпадать раньше, чем иудейская Пасха, а этого быть не может, ведь Иисус воскрес сразу после нее. Юлианский календарь разрешил эту проблему. Все праздники неподвижны он оставил так, как они должны быть (по григорианскому),

– говорят в церкви.

То есть дату Пасхи выбирают не по календарю, а по таким критериям – это должно быть первое воскресенье после полнолуния, после весеннего равноденствия и не раньше иудейской Пасхи.

Кроме того, не изменятся и праздники, привязанные к Пасхе:

Вознесение – отмечается на 40-й день после него.

– отмечается на 40-й день после него. Троица – отмечается на 50-й день песня Пасхи.

К слову, Православная церковь Украины решила уже в этом году перейти с юлианского на новоюлианский календарь. Все для того, чтобы сохранить украинскую духовную идентичность и защититься от агрессии "русского мира". Переход состоится 1 сентября 2023г. Как изменяются даты праздников читайте в статье.