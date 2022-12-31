Традиции Нового года 2023: что можно и нельзя делать, народные приметы в новогоднюю ночь
Новый год в Украине, как и во всем мире, отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Начало года является самым давним праздником, который отмечали практически все народы. О том, что можно и нельзя делать и народные приметы в новогоднюю ночь читайте дальше в материале.
Говорят, что как Новый год встретишь, так и проведешь. Чтобы вернуть чудо и сказку в свою жизнь даже в это сложное время, нужно много мечтать и обязательно загадать сокровенное желание в новогоднюю ночь, тогда оно точно должно сбыться. пишет 24 канал.
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Каждая страна имеет свои традиции празднования Нового года, но есть некоторые популярные, известные всем. К примеру, этот праздник встречают в кругу семьи и дарят подарки друг другу. Также зажигают бенгальские огоньки и запускают яркие салюты.Однако напоминаем, что из-за войны войны в Украине и комендантского часа, запрещено использовать пиротехнику. Ведь таким образом это может испугать людей, которые рядом и вернуть их к ужасам, которые они пережили.
Что можно делать перед Новым годом
- Согласно народным обычаям необходимо дома сделать генеральную уборку перед праздником.
- Следует выбросить все старые и ненужные вещи.
- Также нужно встречать Новый год следует только в чистой и новой одежде.
- Необходимо к Новому году вернуть все долги.
- Надо простить всех людей, которые нанесли вам несправедливость и попросить прощения перед теми, кого вы оскорбили.
- Также существует обычай загадывать желания.
- Еще можно украсить елку, чтобы придать себе праздничное настроение.
- Вспомните все светлые и радостные моменты, которые произошли в 2022 году.
Новый год 2023 – что нельзя делать в новогоднюю ночь / Фото Pexels
Что нельзя делать на Новый год
- Нельзя злословить и спорить с другими.
- Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после заката 31 декабря.
- Не рекомендуется готовить праздничные блюда в плохом настроении.
- В канун Нового года нельзя ссориться с ближними.
- Нельзя скучать и скучать.
- В новогоднюю ночь нельзя плакать.
- Нельзя в своем сердце таить обиду.
- Нельзя встречать новый год в черных одеждах. Также не стоит одевать старые вещи.
- Нельзя вслух произносить желание, которое вы загадали в новогоднюю ночь.
Новый год 2023 – что нельзя делать, народные приметы и традиции / Фото Pexels
Народные приметы на Новый год
- Чтобы в 2023 году встретить свою любовь, на елку нужно повесить украшение в форме сердца.
- Если вы встречаете праздник в пути, вас будет ожидать романтическая встреча.
- Если вы встретите собаку 1 января, то вам определенно повезет в любви.
- Если вы услышите пение птиц в Новый год – это к счастливому и удачному году.
- Если вы увидите дикого белого голубя 31 декабря – это к счастью в любви.
- Если на Новый год много снега, то лето будет дождливым.
- Если на озерах есть лед, то в будущем году будет хороший урожай зерна.
- Если вся новогодняя ночь идет снег, то январь будет снежным.