Традиции Нового года 2023: что можно и нельзя делать, народные приметы в новогоднюю ночь

Новый год в Украине, как и во всем мире, отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Начало года является самым давним праздником, который отмечали практически все народы. О том, что можно и нельзя делать и народные приметы в новогоднюю ночь читайте дальше в материале.

Говорят, что как Новый год встретишь, так и проведешь. Чтобы вернуть чудо и сказку в свою жизнь даже в это сложное время, нужно много мечтать и обязательно загадать сокровенное желание в новогоднюю ночь, тогда оно точно должно сбыться. пишет 24 канал.

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Каждая страна имеет свои традиции празднования Нового года, но есть некоторые популярные, известные всем. К примеру, этот праздник встречают в кругу семьи и дарят подарки друг другу. Также зажигают бенгальские огоньки и запускают яркие салюты.

Что можно делать перед Новым годом

Согласно народным обычаям необходимо дома сделать генеральную уборку перед праздником.

Следует выбросить все старые и ненужные вещи.

Также нужно встречать Новый год следует только в чистой и новой одежде.

Необходимо к Новому году вернуть все долги.

Надо простить всех людей, которые нанесли вам несправедливость и попросить прощения перед теми, кого вы оскорбили.

Также существует обычай загадывать желания.

Еще можно украсить елку, чтобы придать себе праздничное настроение.

Вспомните все светлые и радостные моменты, которые произошли в 2022 году.

Однако, что из-за войны войны в Украине и комендантского часа, запрещено использовать пиротехнику. Ведь таким образом это может испугать людей, которые рядом и вернуть их к ужасам, которые они пережили.

Новый год 2023 – что нельзя делать в новогоднюю ночь / Фото Pexels

Что нельзя делать на Новый год

Нельзя злословить и спорить с другими.

Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после заката 31 декабря.

Не рекомендуется готовить праздничные блюда в плохом настроении.

В канун Нового года нельзя ссориться с ближними.

Нельзя скучать и скучать.

В новогоднюю ночь нельзя плакать.

Нельзя в своем сердце таить обиду.

Нельзя встречать новый год в черных одеждах. Также не стоит одевать старые вещи.

Нельзя вслух произносить желание, которое вы загадали в новогоднюю ночь.

Новый год 2023 – что нельзя делать, народные приметы и традиции / Фото Pexels

Народные приметы на Новый год