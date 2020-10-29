Тайная свадебная церемония принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци состоялась 17 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса на празднике присутствовали только самые родные. Члены королевской семьи продолжают делиться с поклонниками эксклюзивными фотографиями.

Поклонники монаршей семьи обожают узнавать подробности из жизни своих кумиров. Так, британские монархи с удовольствием делятся семейными снимками. В соцсетях появилось фото открытки, которую рассылала мама принцессы Беатрис – Сара Йоркская. Его распространила на личной странице в инстаграме королевская поклонница Сара Джейнс.

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По Сети разлетелась трогательная фотография со свадьбы внучки Елизаветы II. Сара Фергюсон в знак благодарности за поздравления рассылала необычайно красивые открытки. На снимке, который был прикреплен к благодарности, изображены Беатрис и Эдоардо. Кадр был сделан в день венчания. Влюбленные нежно смотрят друг на друга и держатся за руки.

Также удалось увидеть эксклюзивное фото письма благодарности от невестки королевы Великобритании. Джейнс получила это письмо от герцогини Йоркской в знак благодарности за добрые пожелания, которые поклонница высказывала в день королевской свадьбы.

Спасибо за вашу заботу и пожелания счастливого будущего для Беатрис и Едаордо! Этот день был потрясающим, солнце светило для них... Мы с радостью приняли Эдо в нашу семью и благодарны ему за ту любовь и преданность, которую он дарит Беатрис,

- написала Сара Йоркская в письме.

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