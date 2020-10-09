Украинский мультиартист Монатик, который недавно стал продюсером и создал компанию MONATIK Corporation, представил фанатам новую подопечную – певицу NiNO. Ранее девушка была участницей вокального шоу "Голос страны-10" и бэк-вокалисткой Монатика.

О выходе первой композиции и клипа NiNO Монатик сообщил в своем инстаграме. Мужчина признался, что помнит ее еще 11-летней, а теперь она сформировавшаяся и взрослая девушка, которая стала певицей. К слову, юная артистка стала второй подопечной Монатика в продюсерском центре после исполнительницы Lida Lee.

Стоит вспомнить Бэк-вокалистка Монатика и звезда "Голоса страны" Lida Lee выпустила дебютный хит: яркое видео

"Первые надежды... Первая влюбленность... Словно первые цветы... NiNO. Как же я тобой горжусь! Я помню тебя 11-летнюю, которая побеждала в танцевальных и вокальных конкурсах. Такую талантливую и гениальную. Прошло не так много времени, но ты выросла так быстро, словно цветы... Ты – цветы нашей команды! Цвети не спеша, расцветай каждую секунду! Честно признаюсь, у меня такое ощущение, что у моей дочери сегодня премьера. Переживаю жутко, так мне хочется, чтобы у тебя все удалось! Ты умница и, безусловно, пример для подражания! Пусть цветы прорастают! Всегда рядом", – трогательно написал Монатик.

На выход дебютной работы, конечно, отреагировала и сама NiNO. Девушка рассказала, что она ждала этого дня больше всего.

Мое музыкальное путешествие начинается прямо сейчас. Тянусь к Солнцу. Словно цветы... Как же я счастлива! Насколько сильно я благодарна вам, мои дорогие MONATIK Corporation, Монатик и Ирина. Я так мечтала об этом дне и наконец "Словно цветы" есть на всех музыкальных платформах!

– написала в сети NiNO.

Известно, что съемки клипа NiNO "Словно цветы" состоялись в знаковом для команды MONATIK городе – Одессе (где ранее состоялись съемки клипа Монатика "Кружыт" и "Vitamin D"). Режиссером видео стала Таня Муинне, которая ранее работала с MONATIK, ROSALIA и Кэти Перри. Главным героем клипа, кроме NiNO, стал модель Василий Пименов, который снимался в рекламе Hugo Boss, а его друг, по сюжету клипа, участвовал в показе модного бренда Vetements.

NiNO – Словно цветы: смотрите видео онлайн

Добавим, что кроме участия в шоу "Голос страны-10", NiNO уже успела дебютировать в качестве актрисы в популярном сериале "Школа". Впоследствии она выступила на шоу MONATIK "LOVE IT ритм" в Киеве, где предстала перед 60-тысячной и аудиторией уже самостоятельным артистом.