Если вы любите сериалы и следите за всеми последними тенденциями, то точно слышали о стильном сериале "Эмили в Париже". Он показывает зрителям не только эстетическую часть Парижа, но и дает киноманам возможность наслаждаться красивым нарядом главной героини.

Сериал "Эмили в Париже" Даррена Стара всего через несколько недель после выхода вызвал немало обсуждений. И не удивительно, потому что сериал от создателя культового "Секс в большом городе" должен быть обсуждаемым: здесь Эмили сравнивают со знаменитой Кэрри Брэдшоу, пишет 24 канал.

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Впрочем пока киноманы ставят свою оценку сериалу и сравнивают стили обеих героинь, мы попробуем подобрать меткие образы ношения берета, чтобы вы почувствовали себя героиней сериала "Эмили в Париже". Ведь согласитесь, как только мы надеваем берет, сразу хочется забежать за круассаном в кофейню и прогуляться по Монмартру.

Осень – лучшая пора для стильных образов с беретом, поскольку этому способствует не только красивый антураж, но и актуальность беретов, которые сейчас являются очень трендовыми.

Как стильно носить берет осенью



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest



Как носить берет осенью / Фото з Pinterest