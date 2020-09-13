Звездная пара 9 сезона шоу "Холостяк" отправилась на уикенд во Львов. Никита Добрынин и Даша Квиткова прогуливались по историческому центру города и засняли романтический момент на камеру.

Молодые супруги даже несмотря на карантин находит возможность путешествовать по Украине и за рубежом. На этот раз влюбленные выбрали для отдыха Львов. Никита Добрынин уже успел показать в Инстаграме, как они с женой провели осенний уикенд.

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Пара остановилась в элитном отеле в самом сердце Львова. Вместе с любимой ведущий танцевал на площади Рынок под песни уличных музыкантов, наслаждался кофе и радушно фотографировался с поклонниками.

Образы Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Для прогулки блогер выбрала комфортный повседневный look. На фото она предстала в широких брюках нюдового цвета, которые соединила с белыми кроссовками. Девушка надела черный топ, который красиво облегал фигуру, и кожаный пиджак-оверсайз с большими карманами.

Даша Квиткова довершила образ крошечной сумочкой кораллового цвета и многочисленными аксессуарами – кольцами и цепочками и подвеской на шее. Волосы она оставила распущенными, собрав несколько прядей сзади, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем.

Никита Добрынин рядом с любимой предстал в темных зауженных брюках, черной футболке и кепке и белых кроссовках. С собой он прихватил брендовый рюкзак от Louis Vuitton.



Никита Добрынин и Даша Квиткова во Львове / Фото Instagram / @nikitadobrynin