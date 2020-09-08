В Украине запускают новый образовательный сериал с названием "Кандидат". Презентация его пройдет перед выборами, которые запланированы на 25 октября. Лента покажет основные этапы, которые нужно пройти кандидатам в перевыборной кампании и во время голосования.

Сериал "Кандидат": сюжет

Про новую ленту объявили на брифинге Министерства цифровой трансформации Украины, передает Укринформ. По официальным данным, сериал "Кандидат" будет не художественным, а образовательным проектом, который покажет всем, кто боится выдвигать свою кандидатуру на выборы, как происходит подготовка к голосованию и сам процесс волеизъявления.

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Сериал будет состоять из 11 серий, в которых раскроют все этапы работы будущих депутатов. Презентация первых эпизодов состоится на днях на платформе "Дия".

"Очередные выборы пройдут 25 октября, кандидаты уже на высоком старте. И чтобы выдвижение не казалось сложным или непонятным, мы, при поддержке партнеров – общественной организации "Центр содействия реформам" – подготовили образовательный сериал, который дает исчерпывающие ответы на вопросы, что должен знать человек, который хочет стать депутатом", – рассказала заместитель министра Валерия Іонан.

По словам представителей "Центра содействия реформам", сериал будет побуждать украинцев, которые успешны в своей сфере, приобщаться к политике. Поэтому в "Кандидате" кратко пояснили все аспекты процесса баллотирования: от того, как заполнять документы, и заканчивая тем, как нужно проводить непосредственно кампанию, не нарушая законов.

Актерский состав

К съемкам образовательного сериала "Кандидат" пригласили как профессиональных актеров, так и политиков. В частности, в ленте можно будет увидеть:

актера Андрея Джеджулу

общественного деятеля Александра Солонтая

исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана

депутатов Марину Бардину, Елену Шуляк, Вадима Галайчука, Александра Скичко.

"Депутат" – не дебютный образовательный проект, который можно найти на платформе"действие". Сейчас там представлено около 20 лент, которые касаются различных сфер жизни.