В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и переехать в Северную Америку. Уже полгода семья проживает за океаном, но родные принца Гарри до сих пор не забывают поздравить его днем рождения, даже после скандала.

Похоже, Елизавета II не хочет обрывать отношения со своим внуком – принцем Гарри, поэтому ее представители поздравили престолонаследника с праздником, сообщает 24 канал. На инстаграм-странице появилось фото принца Гарри и его бабушки Елизаветы II, когда они принимали молодых лидеров королевы в Букингемском дворце в 2017 году.

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"Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения!" – говорится в заметке.

К поздравлениям присоединилась и супружеская чета герцогов Кембриджских, которая опубликовала невероятно милое фото. На нем братья – принц Уильям и принц Гарри – бегут наперегонки по стадиону, а рядом заливается смехом Кейт Миддлтон. "Поздравляем принца Гарри с днем рождения", – написали представители герцогов Кембриджских в инстаграме.

Свои поздравления в сети оставили и отец принца Гарри – принц Чарльз – и его жена – герцогиня Корноульская. "Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения!".

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