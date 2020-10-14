Стриминговая компания Netflix готовится к премьере 4 сезона популярного сериала "Корона". И зрителей ожидает не только увлекательный эпизод свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы, но и раскрытие их несчастливых отношений.

Вечером 13 октября в ютубе опубликовали новый трейлер сериала "Корона", который ошеломил всех киноманов. Кажется, только сцена подготовки к свадьбе и самая роскошная церемония будут украшением 4 сезона. Авторы приложили немалые усилия, чтобы воссоздать этот фрагмент жизни королевской семьи с невероятной точностью.

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Но вскоре брак принца Чарльза и принцессы Дианы дал трещину, о чем в трейлере рассказал персонаж архиепископа Кентерберийского, который вел церемонию свадьбы пары в 1981 году.

Вот события, из которых создаются сказки: принц и принцесса в день их свадьбы. Но сказки обычно кончаются на этом этапе простой фразой: "Они жили долго и счастливо",

– отметил герой сериала Роберт Рунси.

На этом перипетии во дворце не завершатся: королева Елизавета II не будет находить себе места из-за напряженного общения с премьер-министром Маргарет Тэтчер. Какие еще испытания ждут главных героев сериала – смотрите в официальном трейлере.

Смотрите трейлер к 4 сезону сериала "Корона": видео

4 сезон сериала "Корона" выйдет на стриминговой платформе Netflix 14 ноября 2020 года.

Главные роли в сериале "Корона" получили: