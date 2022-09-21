Проверьте, нет ли в списке вашего: 4 несчастливых имени, которые могут сломать судьбу

Каждое имя имеет свой сакральный код, который помогает человеку прожить жизнь и добиться успеха. А некоторые имена, напротив, привлекают неудачи и проблемы для их владельцев и владелиц.

24 канал собрал 4 женских и мужских имени, сопровождающих неприятности и несчастье.

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Вадим – "сеющий смуту"

Мужчины, имеющие имя Вадим, очень тяжело достигают желаемого в жизни. Это обусловлено тем, что Вадимы не носят устойчивого характера и редко могут постоять за себя.

Деньги также не идут в руки владельцев такого имени – Вадимы привыкли, что все будут делать за них и не спешат решать финансовые проблемы, в основном полагаясь на семью.

Несчастливые имена / Фото Unsplash

Кира – "луч света"

Несмотря на очень светлую трактовку имени Кира, это имя также имеет другое значение – "повелитель". Владелицы этого имени очень любят командовать людьми и переводить ответственность на них, что часто вызывает конфликты на разных уровнях.

Женщине с именем Кира трудно что-то доказать – владелицы такого имени очень упрямы и требовательны, что делает диалог с ними практически невозможным.

Несчастливые имена / Фото Unsplash

Анатолий – "восточный"

Мужчины с именем Анатолий несут в течение жизни вспыльчивый нрав, который может наделать им много проблем. Из-за того, что Анатолии тяжело переносят несправедливость и не терпят обиды, они долго не задерживаются на одном рабочем месте или с любимым человеком.

Анатолии тяжело воспринимают неудачи, поэтому каждое несчастье вызывает у них непреодолимую агрессию. Поэтому владельцы этого имени обычно не пытаются исправить ситуацию, а лишь делают ее хуже.

Несчастливые имена / Фото Unsplash

Мелания – "темная, черная"

Только перевод этого греческого имени наталкивает на мысли, что женщины с именем Мелания очень опасны и угрожающие. Обычно Мелании очень привлекательны и харизматичны личности, однако если что-то пойдет не по их плану – стоит ждать жестокую месть.

Мелании тщательно скрывают свои эмоции, что делает коммуникацию с ними тяжелой и конфликтной. Так как женщины с таким именем не очень любят людей и общения, им очень тяжело начинать отношения, строить семью и карьеру.

Несчастливые имена / Фото Unsplash