О гибели Максима Кривцова сообщила его мать в соцсети. Еще вчера писатель общался со своими подписчиками, а уже сегодня общество всколыхнуло горькое известие.

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"Прорастай, нежная мужественная душа"

Под последним сообщением своего сына в фейсбуке его мать в коментарии подтвердила утрату. "Фиалками мой самый дорогой сын прорастет", –написала женщина. Вскоре на трагедию отреагировал ряд коллег поэта.

Еще вчера Макс гадал на своей книге, где 90% строчек о смерти. Сегодня пишет его мама: "фиалками мой дорогой сын прорастет". Прорастай, нежная мужественная душа, тупая тяжелая боль от этого,

– говорится в сообщении детской писательницы Ларисы Денисенко.

Тамара Ореха Зерня назвала смерть Кривцова непоправимой утратой украинского государства и литературы. Писательница с горечью отметила, что Украина теряет лучших.

А через пятьдесят лет очередные "хорошие русские", потомки нынешних убийц, будут снова нас спрашивать – ну что там, где ваши Нобелевские лауреаты?