Просто вау: 5 необычных женских имен, которые понравятся каждому

Имя является важным аспектом формирования личности и личности ребенка. Его выбор часто становится решающим в жизни. Как насчет красивых имен для девочек?

Позитивно звучащее имя может влиять на психологическое состояние ребенка, помогая ему обретать уверенность. В этом случае следует обратить внимание на необычные, небанальные имена. Список вариантов для девочек, к которому следует присмотреться – собрал 24 Канал.

Такой 7 трогательных женских имен, начинающихся с буквы В

Список необычных имен для девочек

Эмма – очень красивое имя, которое имеет 4 трактовки. Некоторые считают, что оно образовалось в Греции и означает "драгоценное", "ласковое". Другие полагают, что имя сформировалось от римского родового имени Эмиль с переводом "решительная", "соперница".

Есть и те специалисты, которые убеждены, что Эмма – производное еврейского имени Эммануэль с толкованием "Бог с нами" или от слова "мама" на иврите. А вот на арабском оно означает – "верная", "надежная".

Юстина или еще говорят Устина – необычное имя, берущее начало от латинского слова "justus". На украинский язык переводят как "справедливый". Мужской вариант имени – Юстин.

Относительно происхождения имени Даяна происходят споры и по сей день. В общей сложности существует 3 варианта, как оно могло образоваться. Первый – что Даяна является одной из трактовок имени Диана, в основе которой латинское слово "божественная". Второй вариант предполагает, что имя возникло от древнееврейского Даяна, что означает "Бог-судья". Есть и такое мнение, что Даяна – происходит от тюрок и значит "путешественница".

Амелия приобретает популярность в Украине. Основная версия, что оно появилось у нас из французского языка от слова с толкованием "цветок". Не так распространена версия, но имеет право на жизнь, что Амелия – берет начало от немцев и переводится как "трудолюбивая".

Стелла – очень стильное и благозвучное имя, сформировавшееся от латыни, а именно – от термина "stellar". В украинском языке Стелла трактуют как "звезда" или "звездная". Имя имеет своих поклонников в разных европейских странах.