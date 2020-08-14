Украинская исполнительница из Хмельницкого Марина Круть (KRUTЬ) дебютировала на сцене украинского Евровидения с песней "99", где сыграла на бандуре. Фанаты певицы привыкли видеть ее только с этим инструментом, но девушка решила поразить всех.

На своей странице в Инстаграме 24-летняя Марина Круть оставила видеоролик, в котором уверенно и красиво играет на трембите. Как известно, это древний гуцульский инструмент, который использовали жители Карпат для передачи "сообщений" между горными селами. Играть на нем – невероятно сложно, да и сам инструмент является нелегким, поэтому такой смелый шаг поразил всех фанатов, в частности реппершу Alyona Alyona.

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"Я научилась на 65 струнах, а Трембита – просто мое хобби", – лаконично и скромно написала Марина.

Подписчики отметили, что певица действительно "Круть", а некоторые даже пригласили ее поиграть на лугах в Карпатах. Вероятно, Марина готовит новый музыкальный сюрприз для слушателей, но единственное известно то, что за игрой на трембите она упражнялась в компании другого музыканта из Украины – ADAM.

Стоит добавить, что несколько недель назад KRUTЬ устроила невероятное музыкальное выступление вместе с исполнителем MANU на исторической локации Тустань, что в Карпатах.