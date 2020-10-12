Украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал, что одна из его подопечных, Оля Полякова, попала под очередную атаку активистов, пытающихся сорвать ее концерты из-за скандального выступления в Харькове.

Известно, что 3 октября Оля Полякова выступила в Харькове в честь Дня учителя, где дала выступление в центре города по приглашению организаторов команды действующего мэра Геннадия Кернеса. После рекордного количества больных в сутки за несколько дней до концерта, харьковчане не придерживались социальной дистанции и в основном не имели масок. Несмотря на это, концерт состоялся и на него пришли более двух тысяч жителей Харькова. В то время разрешались массовые мероприятия не более 220 человек, сообщает 24 канал.

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Впоследствии полиция Харькова открыла уголовное производство по факту нарушения требований карантина, а Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал власти Харькова за концерт Поляковой. Сама же артистка резко прокомментировала скандал вокруг концерта, отметив, что вся шумиха связан с предвыборным процессом.

Что говорит об этом продюсер Поляковой?

На своей фейсбук-странице Михаил Ясинский вспомнил события 2017-го года, где активисты также пытались сорвать концерты Поляковой, но в 2020-м история снова повторяется. Мужчина намекнул на скандал в Харькове, после которого выступления Поляковой начали поддаваться критике. Известно, что ближайший концерт певицы запланирован в Киеве 26 октября.

"В 2017 году была предпринята попытка заблокировать концерты Оли на Западной Украине. То песни не те она поет, то костюмы недостаточно патриотичны, то фамилия неправильная .. Плюс к этому откровенная ложь о выступлениях в ДНР ... Мы не отступили. Жалкий спектакль в Ровно закончился фиаско привлеченных "активистов". Мы провели роскошный тур, больше никаких акций не было, а в прошлом году Оля собрала на стадионе Арена Львов 35 тысяч зрителей. Запад, Юг, Восток любят артистку люди во всех уголках Украины. Любят и ждут!" – заявил продюсер.

Ясинский убежден, что все со временем наладится, но он полон сил бороться с несправедливстю. Правда, ему больше всего жаль, что люди, которые блокируют выступления Поляковой, будут "стараться выплюнуть еще больше яда" несмотря мнение общественности.

Продюсер Поляковой высказался об атаках на певицу / Скриншот с фейсбука

Как на это отреагировала Оля Полякова?

В своем инстаграме женщина оставила новое видео, где в эфире украинского телеканала рассказала, что просила харьковчан придерживаться карантинных ограничений на выступлении. Однако ее зрители не слушали. В частности, воне не понимает, почему полиция не пыталась на месте реагировать на события, а теперь ее опять виновата во всем. Полякова также отметила, что ежедневно в Харькове на метро ездит по полмиллиона человек, поэтому она не понимает ажиотажа вокруг ее концерта с 2 тысячами гостей.