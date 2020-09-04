Новоиспеченная мама Alyosha не прекращает удивлять своих поклонников. Всего через несколько недель после родов артистка презентовала новую песню "Птаха", которая стала саундтреком к сериалу "Сага".

Певица появилась на утреннем шоу, где и объявила о премьере своего трека. Alyosha предстала перед зрителями в коричневом платье свободного кроя и босоножках на высоких каблуках. В эффектном наряде знаменитая вокалистка рассказала, что ее новый трек, который вышел на ютуб-канале, является саундтреком к сериалу "Сага".

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"Содержание сериала "Сага" изрядно резонирует с содержанием, что я вложила в трек. Песня эмоциями, глубиной и пониманием сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия", – отметила она.

Сейчас в сети артистка представила lyric-видео, куда вошли анимированные изображения. Стоит ли ожидать клип Alyosha к песне "Птаха", пока неизвестно.

Смотрите клип к песне Alyosha – "Птаха": видео

Что известно о сериале "Сага"

Уже в октябре 2020 года на одном из отечественных телеканалов состоится премьера исторической драмы "Сага". Сериал расскажет о жизни украинской семьи Казаков и охватит историю с 1914 до 2014 года. За это время главные герои будут переживать измены, боль, силу, любовь к семье и детям, а все события тесно связаны с историей государства.

Режиссером сериала выступил Дмитрий Лактионов. Он подобрал невероятный актерский состав, а в проекте можно будет увидеть Аду Роговцеву, Ольгу Сумскую, Наталью Денисенко, Игоря Пазыча, Якова Кучеревского, Григория Бакланова и других.

Смотрите тизер сериала "Сага": видео