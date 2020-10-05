Популярная украинская исполнительница Оля Полякова на днях выступила в Харькове. Этот концерт вызвал активные обсуждения в СМИ, ведь состоялся во время пандемии коронавируса и после того, как в Харькове обнаружили COVID-19 у рекордного количества людей за сутки.

Также стало известно, что полиция открыла уголовное дело из-за нарушения карантина, ведь выступление посетили около двух тысяч человек. Артистка прокомментировала эту ситуацию, опубликовав соответствующие видео в сторис на личной инстаграм-странице.

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Полякова отметила, что вся шумиха, вызванная вокруг концерта, связана с предвыборным процессом. Она подчеркнула, что с ней все хорошо и уже вернулась из Харькова домой.

Я дома, в халате, мне ничего не угрожает. Конечно, хочу сказать, что сегодня вся шумиха относительно мероприятий и концертов связана непосредственно с предвыборным беспорядком. Но все это можно обсуждать лишь тогда, когда закроют метро, которое ежедневно посещает столько людей, что мне столько и за год не собрать. Поэтому, дорогие мои, берегите себя, не целуйтесь, носите маски и не читайте новости, особенно перед выборами,

– сказала певица в видео.

Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове: смотрите видео онлайн

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 октября раскритиковал власть Харькова за концерт Поляковой в то время, как в Украине активно распространяется коронавирусная инфекция. Он подчеркнул, что Харьков практически ежедневно устанавливает новые рекорды по количеству больных.

Для местных властей очень важно провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы. Не здоровье и жизнь граждан главное, а выборы. Поэтому обязательно надо провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество больных будет через неделю или десять дней,

- сказал Степанов.

Что известно о концерте Поляковой в Харькове?

30 сентября в Харькове обнаружили COVID-19 у рекордного количества людей – 546 человек за сутки.

Концерт ко Дню учителя состоялся в городе 3 октября.

Перед выступлением Оля Полякова призвала поклонников надеть защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако, судя по фото и видео, многие зрители проигнорировали ее слова и создали толпу.

На сайте горсовета Харькова указано, что концерт организовала команда действующего мэра Геннадия Кернеса. Таким образом политик хотел поздравить учителей с праздником.

В Нацполиции сообщили об открытии уголовного производства из-за нарушения карантина.

Отметим, по состоянию на 5 октября в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 230 233 человек, из которых 3 771 человек узнали о заражении в течение последних суток. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 4 430 больных. А вот 101 252 пациентам удалось выздороветь.