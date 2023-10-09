6 красивых имен для мальчиков, которые родились в октябре

Осень часто считают порой творческих личностей. В этот период рождаются дети, увлекающиеся пением, танцами, рисованием. Очень важно правильно назвать детей.

Мальчики, рожденные осенью, а именно в октябре – добрые, отзывчивые, эмпатичные. Чтобы эти черты закрепить, нужно подобрать новорожденному, красивое и благозвучное имя. 24 Канал подобрал несколько лучших вариантов.

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Имена для мальчиков, рожденных в октябре

Филипп – прекрасное мужское имя, берущее начало из Древней Греции. Имеет значение "любитель коней". Раньше так называли мальчиков, которых потом отправляли на службу в конницу. Это было признаком престижа, поэтому конь – символ власти и мужества.

Макар – тоже греческого происхождения. Образовалось от слова "Макариос", переводимого на украинский как "блаженный", "счастливый". В мифологии "Макариос" был эпитетом к имени верховного бога Зевса.

Борис считается именем со старославянскими корнями, что является сокращенным вариантом имени Борислав. Означает "прославленный в борьбе", "борец", "крепкий". А вот в такой стране, как Древняя Персия, Борис толкуют как "наследник". В странах арабского мира имя имеет значение "выдающийся".

Тихон – возникло в Греции и не имеет отношения к украинскому слову "тихий". Его связывают с именем древнегреческой богини судьбы и случая, Фортуни или Тихе. Имеет значение "судьба", "случайность".

Амир – красивое имя арабского происхождения. На украинский оно переводится как "властелин", "начальник", "князь". А вот у евреев женская форма имени Амира означает цветущая или крона дерева.

Демьян – греческого происхождения, образовалось от мужского имени Damianus. Имеет значение "посвящённый Дамии". Это богиня плодородия и изобилия в греческой мифологии. Другие считают, что оно возникло от имени Дамианос с переводом "покорять".