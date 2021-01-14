Популярная блогерша в TikTok с никнеймом di.rubens сняла ролик на Аллее Небесной Сотни. Девушка из Киева назвала Россию любимой страной.

После огласки блогерша удалила скандальный ролик, но он успел разлететься по сети. В частности, офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан опубликовал его на личной странице в фейсбуке.

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Скандальное видео блогерши из Киева

На днях у Сережи появился ролик юной блогерши из Киева, которая выбирала между Украиной и Россией, и назвала Российскую Федерацию любимой страной. Эти слова вызвали смех у девушки, что впоследствии вызвало активные обсуждения среди пользователей сети.

На записи блогера в TilTok подписаны 2,7 миллионов пользователей этой социальной сети. Ее ролики пользуются большой популярностью, их просматривают десятки миллионов раз.

Анатолий Штефан не остался в стороне и лично отреагировал на эту ситуацию: "Место, где происходили события со слезами на глазах. Столица Украины, которая уже 7 лет находится в борьбе с российским агрессором. Лично, как гражданин Украины и военный, хочу узнать имя этой девушки и задать ей повторно эти вопросы относительно Украины и ее смеха. А также помочь с приобретением билета в место ее выбора".

Анатолий добавил, что стремится сделать это после публичных объяснений девушки на видео, которое наберет больше 2,5 миллионов просмотров.

Впоследствии Анатолию удалось узнать, что это блогерша с никнеймом di.rubens, которая живет в городе Киеве. На девушку подписаны миллионы молодых людей. Также военный отметил, что юная блогер прочитала это сообщение и удалила свою страницу в фейсбуке. А также удалила видео из сети TikTok.

Смотрите видео: украинская блогерка назвала Россию любимой страной