Украинская певица Наталка Карпа презентовала сборник песен на выставке художника Юрия Скандакова. Одна из его картин "Подсолнух" и стала обложкой нового альбома. По словам певицы, именно это произведение добавило вдохновения на создание музыкального сборника.

Наталка Карпа рассказала, что почувствовала потребность написать такой альбом для детей, сообщает 24 канал.

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"Это то чувство, когда тебя рвет на куски. Когда вселенная крутится вокруг одного маленького чуда, которое сотворил Бог. Это твой ребенок. То, что закладывается с детства в ребенка – это основа. Это тот фундамент, который помогает в жизни. И мне захотелось не только для своей дочери напевать. Мне захотелось маленькую, возможно, лепту, но сделать для украинских детей", – сказала певица Наталка Карпа.

Музыкант Владимир Оленский рассказал, что эти песни прежде всего о чувствах мамы.

Музыкальный момент о том, как женщина выражает свои чувства своей половинке. Это что-то непревзойденное, если честно. Такого в эфире сейчас очень мало,

– заметил Оленский.

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Наталка Карпа рассказала, что записать альбом решила спонтанно. Он состоит из 5 песен. Стоит отметить, что 4 из них она посвятила своей дочери Злате, еще одну – мужу. Гости представления высоко оценили идею пополнить новыми песнями казну украиноязычных люлек.

Украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя отметил, что украинцы должны петь своим детям именно украинские колыбельные. "Чтобы речь звучала с самого детства. Необязательно петь, можно включить и пусть играют (песни – 24 канал) тихонько", – отметил певец.

По словам телеведущей Соломии Витвицкой, колыбельные когда-то пели не украинские, теперь есть возможность все исправить.

Еще с советских времен у нас всех воспоминания не наших песен, когда говорят "колыбельная", а теперь будет их (украинских – 24 канал) больше. Будут написаны с таким сердцем, с такой энергией, кротостью,

– отметила телеведущая.

Колыбельные от Наталки Карпы уже можно найти и прослушать в интернете. А выставку картин выдающегося львовского художника-импрессиониста – посетить в "Шоколадном домике" в Киеве.

Одну из колыбельных Карпа посвятила любимому: видео