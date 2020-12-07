Известная украинская певица Наталья Могилевская решила освоить новый стиль музыки и удивить поклонников новогодним рэпом. Артистка призналась, что на смелый эксперимент ее вдохновила успешная Alyona Alyona.

На личной странице в инстаграме певица Наталья Могилевская опубликовала фото с рэпершей Alyona Alyona и намекнула, что слушателей ждет невероятная новогодняя коллаборация. Похоже, в этом году звезда решилась на кардинальные изменения не только во внешности, но и в творчестве.

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Наталья Могилевская, которая за 25 лет карьеры в шоу-бизнесе исполняла лишь поп-музыку, решила зачитать рэп после трека Alyona Alyona "Головы", которым она покорила мировую музыкальную индустрию.

Я собираюсь на днях удивить вас новогодним рэпом. Я никогда не чувствовала к нему чего-то особенного, но "Головы" Alyona Alyona захватили мое сердце,

– заинтриговала певица.

Стоит добавить, что сама рэперша никоим образом не отреагировала на сообщение. Однако исполнительница известна своими коллаборациями с молодыми и уже известными украинскими артистами, поэтому вполне возможно, что Alyona Alyona решилась на дуэт с Натальей Могилевской.

На фото певицы позировала в дерзких нарядах. Alyona Alyona предстала в спортивном костюме с леопардовым принтом и кроссовках. Зато Наталья Могилевская, которая обожает гламурные вещи, позирует в повседневном наряде нюдового цвета – брюках, свитере, ботинках и теплом пальто.



Наталья Могилевская с Alyona Alyona / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Реакция сети на дуэт Натальи Могилевской с Alyona Alyona

Поклонники весьма неоднозначно отреагировали на возможное сотрудничество кумира. Большинство из них намекают, что Alyona Alyona как рэперша их не впечатляет, и не советуют Наталье Могилевской петь с артистами, которые не достигли ее уровня. Зато другим очень интересно, каким получится совместный трек таких разных певиц.