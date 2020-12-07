Наталья Могилевская намекнула на дуэт с Alyona Alyona: реакция сети
Известная украинская певица Наталья Могилевская решила освоить новый стиль музыки и удивить поклонников новогодним рэпом. Артистка призналась, что на смелый эксперимент ее вдохновила успешная Alyona Alyona.
На личной странице в инстаграме певица Наталья Могилевская опубликовала фото с рэпершей Alyona Alyona и намекнула, что слушателей ждет невероятная новогодняя коллаборация. Похоже, в этом году звезда решилась на кардинальные изменения не только во внешности, но и в творчестве.
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Наталья Могилевская, которая за 25 лет карьеры в шоу-бизнесе исполняла лишь поп-музыку, решила зачитать рэп после трека Alyona Alyona "Головы", которым она покорила мировую музыкальную индустрию.
Я собираюсь на днях удивить вас новогодним рэпом. Я никогда не чувствовала к нему чего-то особенного, но "Головы" Alyona Alyona захватили мое сердце,
– заинтриговала певица.
Стоит добавить, что сама рэперша никоим образом не отреагировала на сообщение. Однако исполнительница известна своими коллаборациями с молодыми и уже известными украинскими артистами, поэтому вполне возможно, что Alyona Alyona решилась на дуэт с Натальей Могилевской.
На фото певицы позировала в дерзких нарядах. Alyona Alyona предстала в спортивном костюме с леопардовым принтом и кроссовках. Зато Наталья Могилевская, которая обожает гламурные вещи, позирует в повседневном наряде нюдового цвета – брюках, свитере, ботинках и теплом пальто.
Наталья Могилевская с Alyona Alyona / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya
Реакция сети на дуэт Натальи Могилевской с Alyona Alyona
Поклонники весьма неоднозначно отреагировали на возможное сотрудничество кумира. Большинство из них намекают, что Alyona Alyona как рэперша их не впечатляет, и не советуют Наталье Могилевской петь с артистами, которые не достигли ее уровня. Зато другим очень интересно, каким получится совместный трек таких разных певиц.
- Конечно, интересно все, но разные уровни. И эта замечательная леопардовая мадам к тебе, Натали, не поднимется. А тебе к ней – не стоит;
- Наталья, это не ваше;
- Я тоже особой любви к рэпу не испытываю, но некоторые песни очень даже интересны. Вот не представляю пока этот дуэт, но очень интересно, что получится;
- Чувствую, что это как всегда будет бомба;
- После этого я, пожалуй, отпишусь.
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