4 сентября певица Настя Каменских представила соблазнительное видео к песне A Huevo. Клип всего за сутки собрал миллионные просмотры. Но оказывается, на съемках Настя Каменских боялась, что травмируется в одной из экстремальных сцен.

По сюжету ролика, Настя Каменских в одном из фрагментов клипа предстает перед зрителями головой вниз. Артистку подвесили с помощью канатов, передает 24 канал. Однако именно этот этап создания ролика A Huevo был для NK настоящим испытанием.

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"Я до сих пор помню сцену, в которой мне пришлось висеть вниз головой. Мне было очень страшно, так как у меня уже есть неудачный экстремальный опыт, когда я прыгала с парашютом. На съемках я очень переживала, что упаду вниз головой. Но все прошло хорошо, я справилась", – рассказала Настя Каменских.

Также певица не скрывала: перед стартом съемок она готовилась к этой сцене. В течение 2 недель NK тренировалась на специальном тренажере и преодолевала свой страх.

Каждый день в течение двух недель я тренировалась: висела головой вниз на специальном тренажере, чтобы постепенно адаптироваться к такому положению. В результате во время съемок спокойно висела 10 дублей по 4 – 5 минут,

– добавила она.

Смотрите клип к песне Насти Каменских A Huevo: видео 16+

Что известно о песне A Huevo

Настя Каменских готовит к презентации первый испаноязычный альбом Ecléctica. И, чтобы подогреть интерес меломанов к пластинке, создала пикантный клип к треку A Huevo. Хотя слово ассоциируется в украинском с нецензурной бранью, в переводе с мексиканской языка оно означает "круто". В песне A Huevo также звучат фразы на испанском и украинском языках.

Режиссером зажигательного клипа Насти Каменских выступил Леонид Колосовский. Это уже третье сотрудничество этого дуэта.