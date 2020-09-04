Сегодня, 4 сентября, украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, представила новую песню на клип A Huevo. Ролик разорвал сеть.

Популярная украинская певица презентовала новый клип и песню A Huevo. Ролик она опубликовала на своей странице в ютубе.

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Новый трек – это сочетание латиноамериканских мотивов с европейскими ритмами. Настя Каменских делает абсолютно другую музыку и таким образом популяризирует мексиканскую и испанскую культуры в Украине и за ее пределами.

Я наслаждаюсь симбиозом таких колоритных культур, как украинской и мексиканской. Их яркое настроение присутствует в каждом треке моего нового альбома. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому,

– признается Каменских.

В клипе Настя предстала в различных образах: от яркого в голубом костюме с розовой рубашкой до дерзкомго в кожаной куртке, леопадровых брюках и металлическом бра. Еще одним был образ императрицы. На нем певица позировала в пиджаке с украшениями и цветах флага Мексики: зеленого, красного и белого.

Только через несколько минут клип получил множество положительных отзывов: "Это что-то невероятное! Иди вперед к Грэмми!", "Настоящая мексиканка с украинскими корнями", "Это супер", "Как всегда на высоте", "Два месяца ожиданий стоили того".

Смотреть официальный клип NK – A Huevo онлайн: