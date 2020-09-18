Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, сегодня, 18 сентября, представила новый альбом ECLÉCTICA. Она с нетерпением ждала этой премьеры и теперь каждый может насладиться песнями, в которых объединены латинские ритмы и украинский колорит.

О премьере артистка сообщила на личной странице в инстаграме. Она с удовольствием рассказала о новом этапе в творчестве, ведь активно популяризирует мексиканскую и испанскую культуру в Украине.

Смотрите также Настя Каменских представила новый клип и песню A Huevo: зажигательное видео

Первый испаноязычный альбом Насти Каменских называется ECLÉCTICA. В него входят 7 зажигательных композиций, в каждой из которых сочетаются мотивы с латиноамериканской музыки и украинского национального колорита. Работа над пластинкой длилась очень долго и NK счастлива, что наконец смогла поделиться результатом длительной работы с поклонниками.

Музыка Каменских популярна не только в Украине, но и за ее пределами. Поэтому о премьере новых треков будут говорить на музыкальных площадках стран в разных уголках мира. Предлагаем ознакомиться с песнями, которые представила Настя, а также просмотреть клипы на некоторые из них.

NK – ECLÉCTICA:

Elefante

A Huevo

Yea or nay

Pelicula

No stress

Pura basura

Ojala

NK – Elefante: смотрите видео онлайн

NK – A Huevo: смотрите видео онлайн