Известные украинские музыканты, среди которых Джамала, Фагот, Alyona Alyona и многие другие поддержали призыв украинского музыкального профсоюза о равных правах для всех исполнителей.

Украинский музыкальный профсоюз недоволен застоем в музыкальной индустрии из-за карантинных ограничений. Вчера, 3 сентября, состоялся митинг, который требовал прекратить дискриминацию музыкантов. Сейчас в сети получает распространение другой флешмоб #наснечують, к которому присоединяется большое количество украинских музыкантов. Полную подборку читайте в материале LifeStyle 24.

Важно Прекратите дискриминацию по бизнес-признаку: Полякова и митингующие собрались под Кабмином

Также отметим, что профсоюз подписал письмо-обращение к Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть постановление Кабинета Министров от 26 августа. Оно утверждает, что только учреждения культуры имеют право на проведение мероприятий, а это дискриминация.

Флешмоб #наснечують поддержало большое количество украинских исполнителей. Певцы молчат под свою музыку, которая играет на фоне, и просят прекратить геноцид музыкальной индустрии.

Джамала

"Музыкальная индустрия Украины страдает все эти полгода. Мы честно соблюдали все условия карантина, но что дальше? Нас много, у каждого из нас команды, которые остались без работы и средств к существованию. Нам нужен план выхода из кризиса для индустрии".

Alyona Alyona

Фагот

"Надо остановить геноцид музыкальной индустрии!"

YUKO

"Без концертной деятельности индустрия погибает. YUKO против запрета выступлений. Мы понимаем опасность. Поэтому YUKO за то, чтобы, придерживаясь всех необходимых мер, дать возможность выжить концертной индустрии. Иначе после локдауна она уже не оправится".

Alina Pash

Гурт [O]

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Julinoza

"ПAЦИКІ З ФРАНЕКА"

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