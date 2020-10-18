Горячий шоколад ассоциируется у нас с осенью, и чтобы сделать этот напиток оригинальным, можно добавить в него алкоголь. Предлагаем 5 вкусных и очень ароматных рецептов для проведения хороших выходных.

Горячий шоколад можно сочетать с виски, текилой, ликерами и другими видами алкоголя. Ингредиенты в каждом из рецептов рассчитаны на 4 порции напитка, отмечает редакция LifeStyle24.

Читайте также: Необычные рецепты кофе, которые сделают ваше утро бодрым

Горячий шоколад с виски и амаретто



Маршмеллоу идеально подойдет для этого напитка / Фото yummly.com

Ингредиенты

ирландский виски – 120 миллилитров

амаретто – 90 миллилитров

молоко – 3 стакана

эспрессо – 1/3 стакана

горький шоколад – 110 г

молочный шоколад – 110 г

какао-порошок – 1/4 стакана

сахар – 1 стакан

ванильный экстракт – 2 чайные ложки

соль – щепотка

мини-зефир для подачи

Рецепт приготовления

Сначала в какао добавляем соль и сахар и засыпаем в кастрюлю. Вливаем молоко и добавляем горький и молочный шоколад. Нагреваем смесь на среднем огне до полного растворения шоколада, постоянно помешивая. Взбиваем массу с помощью ручного блендера до однородности.

Читайте также: Где позавтракать во Львове: список мест, где самые лучшие завтраки

Добавляем эспрессо, ванильный экстракт, ликер и виски. Тщательно перемешиваем, разливаем по бокалам и украшаем зефиром.

Горячий шоколад с текилой и мятным шнапсом



Текила и шоколад – лучшее сочетание / Фото yummly.com

Ингредиенты

текила – 120 миллилитров

мятный шнапс – 60 миллилитров

молоко – 3 стакана

горький шоколад – 110 г

молочный шоколад – 110 г

какао-порошок – ¼ стакана

сахар – 1 стакан

соль – щепотка

свежая мята

взбитые сливки

Рецепт приготовления

Какао смешиваем с сахаром и солью в средней кастрюле. Добавляем горький и молочный шоколад, вливаем молоко и готовим на среднем огне. Смесь должна хорошо прогреться и растопить шоколад. Взбиваем шоколадную массу до однородности.

После этого добавляем текилу и шнапс, перемешиваем и разливаем по чашкам. Напитки можно украсить взбитыми сливками и листочками мяты.

Горячий шоколад с виски, Бейлисом и Гиннессом



Горячий напиток может быть вкусным одновременно с несколькими видами алкоголя / Фото blognonian

Ингредиенты

Гиннесс – 350 миллилитров

ирландский виски – 120 миллилитров

бейлис – 120 миллилитров

молоко – 3 стакана

горький шоколад – 110 г

молочный шоколад – 110 г

какао-порошок – 1/4 стакана

сахар – 1 стакан

соль – щепотка

Рецепт приготовления

Гиннесс варим в кастрюле на среднем огне примерно 10 минут, пока пиво не уменьшится в объеме до ½ стакана. В отдельной кастрюле добавляем к какао соль и сахар, заливаем молоком и добавляем кусочки черного и молочного шоколада. Прогреваем смесь на среднем огне, пока шоколад полностью не растает.

Взбиваем смесь до однородности, затем добавляем теплое пиво, ликер и виски. Опять взбиваем напиток до получения пены. Разливаем по чашкам и сразу же подаем.

Шоколадный напиток с бурбоном и Франжелико



Можно украсить ломтиками бекона, по желанию / Фото gastronom

Ингредиенты:

бурбон – 120 миллилитров

Франжелико – 120 миллилитров

молоко – 3 стакана

горький шоколад – 110 г

молочный шоколад – 110 г

какао-порошок – 1/4 стакана

сахар – 1 столовая ложка

кукурузный крахмал – 1/2 чайной ложки

щепотка соли

бекон – 4 кусочка

Способ приготовления

Бекон обжариваем на сковороде до хрустящей корочки. Убираем излишки жира с помощью бумажных полотенец. Жир из сковороды переливаем в чашку и смешиваем с крахмалом.

Какао смешиваем с солью и сахаром в кастрюле. Добавляем молоко, смесь жира и горький и молочный шоколад. Держим на среднем огне до полного растворения шоколада.

Взбиваем до однородности и добавляем ликер и бурбон. Украшаем ломтиками бекона.

Горячий шоколад со скотчем



Горячий шоколад с алкоголем / Фото rerecept

Ингредиенты:

скотч – 180 миллилитров

молоко – 3 стакана

густые сливки – 1/4 стакана

горький шоколад – 110 г

молочный шоколад – 110 г

какао-порошок – 1/4 стакана

сахар – 2 столовые ложки

щепотка соли

взбитые сливки

молотый перец чили

Способ приготовления

Сахар нагреваем до карамели золотистого цвета. К нему добавляем скотч и густые сливки. Взбиваем до однородности, добавляем соль.

В кастрюле среднего размера какао заливаем молоком и добавляем несколько ломтиков молочного и горького шоколада. Когда шоколад растворится, взбиваем все до однородности. Вливаем смесь с сахаром и добавляем остатки виски.

Разливаем на порции, а украсить можно взбитыми сливками и щепоткой чили.