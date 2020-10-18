Горячий шоколад для взрослых: несколько простых рецептов
Горячий шоколад ассоциируется у нас с осенью, и чтобы сделать этот напиток оригинальным, можно добавить в него алкоголь. Предлагаем 5 вкусных и очень ароматных рецептов для проведения хороших выходных.
Горячий шоколад можно сочетать с виски, текилой, ликерами и другими видами алкоголя. Ингредиенты в каждом из рецептов рассчитаны на 4 порции напитка, отмечает редакция LifeStyle24.
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Горячий шоколад с виски и амаретто
Маршмеллоу идеально подойдет для этого напитка / Фото yummly.com
Ингредиенты
- ирландский виски – 120 миллилитров
- амаретто – 90 миллилитров
- молоко – 3 стакана
- эспрессо – 1/3 стакана
- горький шоколад – 110 г
- молочный шоколад – 110 г
- какао-порошок – 1/4 стакана
- сахар – 1 стакан
- ванильный экстракт – 2 чайные ложки
- соль – щепотка
- мини-зефир для подачи
Рецепт приготовления
Сначала в какао добавляем соль и сахар и засыпаем в кастрюлю. Вливаем молоко и добавляем горький и молочный шоколад. Нагреваем смесь на среднем огне до полного растворения шоколада, постоянно помешивая. Взбиваем массу с помощью ручного блендера до однородности.
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Добавляем эспрессо, ванильный экстракт, ликер и виски. Тщательно перемешиваем, разливаем по бокалам и украшаем зефиром.
Горячий шоколад с текилой и мятным шнапсом
Текила и шоколад – лучшее сочетание / Фото yummly.com
Ингредиенты
- текила – 120 миллилитров
- мятный шнапс – 60 миллилитров
- молоко – 3 стакана
- горький шоколад – 110 г
- молочный шоколад – 110 г
- какао-порошок – ¼ стакана
- сахар – 1 стакан
- соль – щепотка
- свежая мята
- взбитые сливки
Рецепт приготовления
Какао смешиваем с сахаром и солью в средней кастрюле. Добавляем горький и молочный шоколад, вливаем молоко и готовим на среднем огне. Смесь должна хорошо прогреться и растопить шоколад. Взбиваем шоколадную массу до однородности.
После этого добавляем текилу и шнапс, перемешиваем и разливаем по чашкам. Напитки можно украсить взбитыми сливками и листочками мяты.
Горячий шоколад с виски, Бейлисом и Гиннессом
Горячий напиток может быть вкусным одновременно с несколькими видами алкоголя / Фото blognonian
Ингредиенты
- Гиннесс – 350 миллилитров
- ирландский виски – 120 миллилитров
- бейлис – 120 миллилитров
- молоко – 3 стакана
- горький шоколад – 110 г
- молочный шоколад – 110 г
- какао-порошок – 1/4 стакана
- сахар – 1 стакан
- соль – щепотка
Рецепт приготовления
Гиннесс варим в кастрюле на среднем огне примерно 10 минут, пока пиво не уменьшится в объеме до ½ стакана. В отдельной кастрюле добавляем к какао соль и сахар, заливаем молоком и добавляем кусочки черного и молочного шоколада. Прогреваем смесь на среднем огне, пока шоколад полностью не растает.
Взбиваем смесь до однородности, затем добавляем теплое пиво, ликер и виски. Опять взбиваем напиток до получения пены. Разливаем по чашкам и сразу же подаем.
Шоколадный напиток с бурбоном и Франжелико
Можно украсить ломтиками бекона, по желанию / Фото gastronom
Ингредиенты:
- бурбон – 120 миллилитров
- Франжелико – 120 миллилитров
- молоко – 3 стакана
- горький шоколад – 110 г
- молочный шоколад – 110 г
- какао-порошок – 1/4 стакана
- сахар – 1 столовая ложка
- кукурузный крахмал – 1/2 чайной ложки
- щепотка соли
- бекон – 4 кусочка
Способ приготовления
Бекон обжариваем на сковороде до хрустящей корочки. Убираем излишки жира с помощью бумажных полотенец. Жир из сковороды переливаем в чашку и смешиваем с крахмалом.
Какао смешиваем с солью и сахаром в кастрюле. Добавляем молоко, смесь жира и горький и молочный шоколад. Держим на среднем огне до полного растворения шоколада.
Взбиваем до однородности и добавляем ликер и бурбон. Украшаем ломтиками бекона.
Горячий шоколад со скотчем
Горячий шоколад с алкоголем / Фото rerecept
Ингредиенты:
- скотч – 180 миллилитров
- молоко – 3 стакана
- густые сливки – 1/4 стакана
- горький шоколад – 110 г
- молочный шоколад – 110 г
- какао-порошок – 1/4 стакана
- сахар – 2 столовые ложки
- щепотка соли
- взбитые сливки
- молотый перец чили
Способ приготовления
Сахар нагреваем до карамели золотистого цвета. К нему добавляем скотч и густые сливки. Взбиваем до однородности, добавляем соль.
В кастрюле среднего размера какао заливаем молоком и добавляем несколько ломтиков молочного и горького шоколада. Когда шоколад растворится, взбиваем все до однородности. Вливаем смесь с сахаром и добавляем остатки виски.
Разливаем на порции, а украсить можно взбитыми сливками и щепоткой чили.