На днях менеджер британского певца Эда Ширана назвал принцессу Беатрис "чертовой идиоткой" и вспомнил курьезный инцидент на вечеринке в королевской резиденции. Внучка королевы Елизаветы II ударила артиста мечом по лицу, после чего ему пришлось обратиться к медикам.

Случай произошел еще в 2016 году. Детали рокового вечера менеджер певца Стюарт Кемп рассказал для The Telegraph и отметил, что с тех пор не слышал от принцессы Беатрис ни слова.

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Так, Эд Ширан с женой Черри Сиборн стали гостями вечеринки, устроенной в королевской резиденции – Королевской ложе в Виндзорском парке. После длительного празднования гости заговорили об отличиях, а певец Джеймс Блант признался, что обожает рыцарство. Тогда принцесса Беатрис решила в шутку посвятить его в рыцари и взяла в руки церемониальный меч.

Похоже, внучка королевы Елизаветы II не рассчитала вес оружия и замахнулась им так, что ударила Эда Ширана, который стоял просто за ней. Она рассекла артисту правую щеку так, что вся его рубашка была в крови. Звезду пришлось отправить в больницу в графстве Суррей, однако после этого он смог вернуться на мероприятие.

Менеджер Эда Ширана заметил, что об этом курьезном инциденте они раньше не рассказывали публично. Однако теперь Стюарт Кемп не сдерживал свой гнев и назвал принцессу Беатрис "чертовой идиоткой".

Просто кто-то чертова идиотка. Ведь они думают: да, я напьюсь и сниму меч со стены. Так вы точно попадете в неприятности. Знаете, с тех пор мы не слышали от нее ни слова,

– высказался менеджер певца.

Стоит заметить, что этот досадный случай не помешал Эду Ширан дружить с братом Беатрис принцем Гарри. В октябре прошлого года вместе они записали видео ко Всемирному дню психического здоровья.