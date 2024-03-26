Накормить всех: как благотворительные горячие кухни поддерживают украинцев в непростое время

Благотворительная организация FoodBank Ukraine поддерживает работу горячих кухонь по всей Украине. Чтобы обеспечить чистоту этих помещений, бренды Domestos, Cif, SAVO и Coccolino присоединились к инициативе.

После 24 февраля 2022 года значительная часть украинцев оказалась в условиях, где невозможно обеспечить себя элементарным и самым необходимым – приготовить горячую пищу, информирует 24 Канал.

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Населенные пункты, расположенных в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, стали особенно уязвимыми, ведь даже доставка продуктов туда является рискованной. Из-за постоянной опасности, отсутствие газа, электричества, магазинов и транспорта жизнь людей на этих территориях стала чрезвычайно сложной.

Чтобы хотя бы частично покрыть потребности граждан, благотворительная организация FoodBank Ukraine при финансовой поддержке партнеров и совместно с локальными благотворительными организациями обеспечивают работу горячих кухонь. Это специально оборудованные помещения, где готовят пищу, а затем доставляют ее на точки раздачи. Всего действует 21 такая точка в городах и селах Украины. Работают такие кухни в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве и 6 деоккупированных поселках Харьковской области.



Всего в Украине работает 21 горячая кухня / Фото FoodBank Ukraine

Поддержка благотворителей

В начале года к реализации проекта с горячими кухнями присоединилась компания Unilever, которая со своей стороны предоставила продукцию для поддержания чистоты в помещениях, где происходит процесс приготовления пищи.



Компания Unilever предоставила продукцию для поддержания чистоты на горячих кухнях / Фото Unilever

Только за первый квартал 2024 года компания передала более 300 единиц средств для дезинфекции и чистки поверхностей, мытья пола, гелей для стирки таких брендов как Domestos, Cif, SAVO и Coccolino.

Благодаря поставке средств бытовой химии от Unilever мы можем поддерживать чистоту на кухнях, где готовится еда для людей, которые нуждаются в помощи. Это очень важно, ведь чистота и гигиена – это залог безопасного и качественного питания. Мы искренне благодарны Unilever за их ответственность и заботу о людях,

– рассказывает Юлия Лемберг, генеральный директор FoodBank Ukraine.

Почему работа гуманитарных кухонь так важна

Горячие кухни предоставляют бесплатное питание для тысяч одиноких людей, семей с детьми, ВПО, людей с инвалидностью и незащищенных групп населения, которые живут в сложных условиях нынешнего времени. Кроме того, эти кухни становятся местом, где люди могут согреться, пообщаться и получить эмоциональную поддержку.

Мы понимаем, насколько актуальна работа горячих кухонь и доставка теплой пищи туда, где люди не могут приготовить ее самостоятельно. Также не менее важным является вопрос гигиены и поддержания чистоты в местах приготовления. Продукты наших брендов легко справляются с этой задачей и мы рады быть полезными для данной инициативы,

– отмечает Светлана Никифорец, бренд-менеджер компании Unilever Украина.

Чистота и гигиена – это залог безопасного и качественного питания / Фото Unilever

В планах Unilever – дальнейшая поддержка инициативы и украинцев, которыми занимается фонд.

Актуальную информацию о работе и деятельности горячих кухонь в Харькове, Одессе, Днепре и других населенных пунктах можно узнать в социальных сетях FoodBank Украина: