Экс-вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева заинтриговала сеть коротким видеороликом, выложив анонс своей будущей премьеры.

Еще в началу 2020 году популярная украинская группа "Время и стекло" объявила о распаде. 30 октября группа в последний раз дала свой концерт для фанатов. Участники группы, Надя Дорофеева и Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) исполнили свои легендарные хиты под живую музыку: "Имя 505", "Кафель" и многие другие. Об этом пишет 24 канал.

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После концерта Потап в своем Инстаграме рассказал, что эра группы "Время и стекло" окончательно завершилась, поэтому поклонники скоро смогут увидеть своих любимцев в совершенно других образах. Известно, что Надя Дорофеева готовит вместе с продюсерами для своих фанатов сольный проект.

На своей личной странице в Инстаграме, знаменитость опубликовала короткий видеоролик. Вероятно, это маленький эпизод из будущего видеоклипа. Надя Дорофеева появилась в белокурыми волосами, а в конце ролика в ее зрачках вспыхнуло пламя.

Фанаты в комментариях уже засыпали исполнительницу словами поддержки и отметили, что ожидают релиз нового хита.

"Ох, надеюсь это твой новый хит", "Это будет хит. У меня аж мурашки", "Ждем. Готовые стримить везде и бить все рекорды. Мы всегда с тобой", "Как это шикарно", "Как круто", "Это просто фантастично", – писали фанаты.

Ранее поклонники также отметили, что, вероятно, их ожидает нечто очень интересное, ведь накануне Надя Дорофеева опубликовала кадры, на которых позировала прикрыв лицо. На фотографии видно, что из-под капюшона виднеется белокурые волосы артистки.